Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту

2025-12-06T12:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожают боевиков киевского режима, окруженных в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Всего за сутки проведения спецоперации по всей линии фронта противник потерял 1450 солдат и офицеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" поразили украинские формирования в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделениями войск "Север" продолжили громить ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей. Украинская армия потеряла свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и материальных средств. Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и ликвидировали в боях свыше 175 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка войск "Восток" разгромила ВСУ в Запорожской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.В зоне действия бойцов группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли до 55 солдат, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике УкраиныПять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часаСырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины

