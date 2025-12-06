Рейтинг@Mail.ru
Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
Вооруженные силы России уничтожают боевиков киевского режима, окруженных в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Всего за сутки проведения... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T12:59
2025-12-06T12:59
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожают боевиков киевского режима, окруженных в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Всего за сутки проведения спецоперации по всей линии фронта противник потерял 1450 солдат и офицеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" поразили украинские формирования в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделениями войск "Север" продолжили громить ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей. Украинская армия потеряла свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и материальных средств. Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и ликвидировали в боях свыше 175 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка войск "Восток" разгромила ВСУ в Запорожской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.В зоне действия бойцов группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли до 55 солдат, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
РИА Новости Крым
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту

12:59 06.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожают боевиков киевского режима, окруженных в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Всего за сутки проведения спецоперации по всей линии фронта противник потерял 1450 солдат и офицеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров ДНР", – сказано в сообщении.
Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" поразили украинские формирования в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделениями войск "Север" продолжили громить ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей. Украинская армия потеряла свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и ликвидировали в боях свыше 175 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка войск "Восток" разгромила ВСУ в Запорожской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.
В зоне действия бойцов группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли до 55 солдат, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
