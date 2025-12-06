https://crimea.ria.ru/20251206/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-leningradskoy-oblastyu-za-tri-chasa-1151453838.html

Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа

Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа

Утром в субботу над Ленинградской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T11:35

2025-12-06T11:35

2025-12-06T11:38

министерство обороны рф

ленинградская область

беспилотник (бпла, дрон)

александр дрозденко

атаки всу

новости сво

пво

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798730_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_043ab90edc3bbdba552c828f10c18d92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Ленинградской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, опасность атаки БПЛА была объявлена в области в 6 тура. Позже несколько дронов сбили над Киришским районом. Воздушную тревогу отменили около 10:00.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили воздушную атаку на Россию. За ночь над 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников. В Воронежской области обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений, сообщил губернатор Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ленинградская область, беспилотник (бпла, дрон), александр дрозденко, атаки всу, новости сво, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность