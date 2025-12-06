https://crimea.ria.ru/20251206/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-leningradskoy-oblastyu-za-tri-chasa-1151453838.html
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
Утром в субботу над Ленинградской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T11:35
2025-12-06T11:35
2025-12-06T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Ленинградской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, опасность атаки БПЛА была объявлена в области в 6 тура. Позже несколько дронов сбили над Киришским районом. Воздушную тревогу отменили около 10:00.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили воздушную атаку на Россию. За ночь над 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников. В Воронежской области обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений, сообщил губернатор Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
11:35 06.12.2025 (обновлено: 11:38 06.12.2025)