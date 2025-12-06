Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-leningradskoy-oblastyu-za-tri-chasa-1151453838.html
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
Утром в субботу над Ленинградской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T11:35
2025-12-06T11:38
министерство обороны рф
ленинградская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр дрозденко
атаки всу
новости сво
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798730_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_043ab90edc3bbdba552c828f10c18d92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Ленинградской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, опасность атаки БПЛА была объявлена в области в 6 тура. Позже несколько дронов сбили над Киришским районом. Воздушную тревогу отменили около 10:00.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили воздушную атаку на Россию. За ночь над 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников. В Воронежской области обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений, сообщил губернатор Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798730_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a65ce72f62aaaa64706d8f5ff60dfd4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, ленинградская область, беспилотник (бпла, дрон), александр дрозденко, атаки всу, новости сво, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа

Над Ленинградской областью в субботу сбили пять украинских беспилотников

11:35 06.12.2025 (обновлено: 11:38 06.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Ленинградской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 8.00 до 11.00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, опасность атаки БПЛА была объявлена в области в 6 тура. Позже несколько дронов сбили над Киришским районом. Воздушную тревогу отменили около 10:00.
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили воздушную атаку на Россию. За ночь над 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников. В Воронежской области обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений, сообщил губернатор Александр Гусев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Министерство обороны РФЛенинградская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр ДрозденкоАтаки ВСУНовости СВОПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
13:47Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
13:29Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
13:13На Украине наступил блэкаут
12:59Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
12:32На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
12:10Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
12:06Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
11:50Крымские проводники поборются за звание лучших в стране
11:35Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
11:23Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
11:01Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
10:40Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
10:13Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
10:01Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
09:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
09:26Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
09:14Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
08:45Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Лента новостейМолния