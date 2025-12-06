https://crimea.ria.ru/20251206/na-ukraine-nastupil-blekaut-1151455972.html
На Украине наступил блэкаут
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В субботу во всех областях Украины увеличен объем плановых отключений электроэнергии из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры. Об этом сообщили в "Укрэнерго".Кроме того, по всей стране в течение суток действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, добавили в "Укрэнерго".В ночь на субботу на всей территории Украины прогремели взрывы. Местные власти сообщали о повреждении критической инфраструктуры и пожарах в Киеве и области, а также в Днепропетровске, Чернигове и Виннице, Хмельницкой, Днепропетровской Одесской, Львовской, Черниговской областях.Позже в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 декабря Вооруженные силы в ответ на террористические удары Киева по гражданской инфраструктуре РФ нанесли массированный удар с применением "Кинжалов" и БПЛА по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
