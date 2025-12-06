Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В субботу во всех областях Украины увеличен объем плановых отключений электроэнергии из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры. Об этом сообщили в "Укрэнерго".Кроме того, по всей стране в течение суток действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, добавили в "Укрэнерго".В ночь на субботу на всей территории Украины прогремели взрывы. Местные власти сообщали о повреждении критической инфраструктуры и пожарах в Киеве и области, а также в Днепропетровске, Чернигове и Виннице, Хмельницкой, Днепропетровской Одесской, Львовской, Черниговской областях.Позже в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 декабря Вооруженные силы в ответ на террористические удары Киева по гражданской инфраструктуре РФ нанесли массированный удар с применением "Кинжалов" и БПЛА по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ.
На Украине наступил блэкаут

На всей территории Украины увеличили объем плановых отключений электричества

13:13 06.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В субботу во всех областях Украины увеличен объем плановых отключений электроэнергии из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления электричества сегодня вынужденно увеличенный. Сейчас во всех областях Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5 - 3 очереди одновременно" - сказано в сообщении компании.
Кроме того, по всей стране в течение суток действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, добавили в "Укрэнерго".
В ночь на субботу на всей территории Украины прогремели взрывы. Местные власти сообщали о повреждении критической инфраструктуры и пожарах в Киеве и области, а также в Днепропетровске, Чернигове и Виннице, Хмельницкой, Днепропетровской Одесской, Львовской, Черниговской областях.
Позже в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 декабря Вооруженные силы в ответ на террористические удары Киева по гражданской инфраструктуре РФ нанесли массированный удар с применением "Кинжалов" и БПЛА по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ.
