Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии

Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии

15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной... РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. 15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи Российской детской клинической больницы Минздрава РФ в Москве проводят ей комплексную интенсивную терапию, сообщили в пресс-службе медучреждения.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром в субботу спецборт прибыл в столицу.Уточняется, что пострадавшая транспортирована из Севастополя в крайне тяжелом состоянии и находится на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.Он отметил, что девочку осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей: детский хирург, нейрохирург, офтальмолог и оториноларинголог.После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения ребенка, добавили медики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

