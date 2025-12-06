Рейтинг@Mail.ru
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/ranennaya-pri-atake-na-sevastopol-devochka--v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-1151453501.html
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T11:23
2025-12-06T11:30
москва
общество
медицина
здравоохранение в россии
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
новости
атаки всу
атаки всу на крым
севастополь
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151453579_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_5c622b3f881e543b7217189ad0805ced.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. 15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи Российской детской клинической больницы Минздрава РФ в Москве проводят ей комплексную интенсивную терапию, сообщили в пресс-службе медучреждения.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром в субботу спецборт прибыл в столицу.Уточняется, что пострадавшая транспортирована из Севастополя в крайне тяжелом состоянии и находится на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.Он отметил, что девочку осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей: детский хирург, нейрохирург, офтальмолог и оториноларинголог.После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения ребенка, добавили медики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151453579_0:17:1280:977_1920x0_80_0_0_f7553095e4c727dde52929bc31b8193e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество, медицина, здравоохранение в россии, республиканская детская клиническая больница (рдкб), новости, атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, дети
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии

Раненная при атаке на Севастополь находится в крайне тяжелом состоянии – РДКБ Москвы

11:23 06.12.2025 (обновлено: 11:30 06.12.2025)
 
© Telegram-канал РДКБ МосквыРаненная при атаке на Севастополь находится в крайне тяжелом состоянии – РДКБ Москвы
Раненная при атаке на Севастополь находится в крайне тяжелом состоянии – РДКБ Москвы
© Telegram-канал РДКБ Москвы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. 15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи Российской детской клинической больницы Минздрава РФ в Москве проводят ей комплексную интенсивную терапию, сообщили в пресс-службе медучреждения.
В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром в субботу спецборт прибыл в столицу.
Уточняется, что пострадавшая транспортирована из Севастополя в крайне тяжелом состоянии и находится на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

"При поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ девочке проведено полное лабораторное обследование, в экстренном порядке начата заместительная почечная терапия. Ребенок находится под наблюдением врачей реаниматологов, проводится комплексная интенсивная терапия", - цитирует пресс-служба руководителя Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрия Прометного.

Он отметил, что девочку осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей: детский хирург, нейрохирург, офтальмолог и оториноларинголог.
После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения ребенка, добавили медики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваОбществоМедицинаЗдравоохранение в РоссииРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)НовостиАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымСевастопольдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
13:47Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
13:29Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
13:13На Украине наступил блэкаут
12:59Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
12:32На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
12:10Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
12:06Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
11:50Крымские проводники поборются за звание лучших в стране
11:35Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
11:23Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
11:01Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
10:40Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
10:13Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
10:01Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
09:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
09:26Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
09:14Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
08:45Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Лента новостейМолния