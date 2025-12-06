https://crimea.ria.ru/20251206/ranennaya-pri-atake-na-sevastopol-devochka--v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-1151453501.html
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T11:23
2025-12-06T11:23
2025-12-06T11:30
москва
общество
медицина
здравоохранение в россии
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
новости
атаки всу
атаки всу на крым
севастополь
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151453579_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_5c622b3f881e543b7217189ad0805ced.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. 15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи Российской детской клинической больницы Минздрава РФ в Москве проводят ей комплексную интенсивную терапию, сообщили в пресс-службе медучреждения.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром в субботу спецборт прибыл в столицу.Уточняется, что пострадавшая транспортирована из Севастополя в крайне тяжелом состоянии и находится на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.Он отметил, что девочку осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей: детский хирург, нейрохирург, офтальмолог и оториноларинголог.После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения ребенка, добавили медики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151453579_0:17:1280:977_1920x0_80_0_0_f7553095e4c727dde52929bc31b8193e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, медицина, здравоохранение в россии, республиканская детская клиническая больница (рдкб), новости, атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, дети
Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
Раненная при атаке на Севастополь находится в крайне тяжелом состоянии – РДКБ Москвы
11:23 06.12.2025 (обновлено: 11:30 06.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. 15-летняя девочка, которую доставили в Москву после атаки ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи Российской детской клинической больницы Минздрава РФ в Москве проводят ей комплексную интенсивную терапию, сообщили в пресс-службе медучреждения.
В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром в субботу спецборт прибыл в столицу.
Уточняется, что пострадавшая транспортирована из Севастополя в крайне тяжелом состоянии и находится на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.
"При поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ девочке проведено полное лабораторное обследование, в экстренном порядке начата заместительная почечная терапия. Ребенок находится под наблюдением врачей реаниматологов, проводится комплексная интенсивная терапия", - цитирует пресс-служба руководителя Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрия Прометного.
Он отметил, что девочку осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей: детский хирург, нейрохирург, офтальмолог и оториноларинголог.
После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения ребенка, добавили медики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.