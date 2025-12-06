https://crimea.ria.ru/20251206/regiony-khotyat-nadelit-pravom-davat-zhile-semyam-pogibshikh-boytsov-svo-1151457589.html

Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГД."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту "О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона "О статусе военнослужащих", направленной на поддержку их семей", - говорится в сообщении.Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.По словам Володина, есть запрос от региональных органов власти на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. Сейчас таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечениеПутин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госграницеВ Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей

