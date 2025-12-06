https://crimea.ria.ru/20251206/regiony-khotyat-nadelit-pravom-davat-zhile-semyam-pogibshikh-boytsov-svo-1151457589.html
Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГД."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту "О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона "О статусе военнослужащих", направленной на поддержку их семей", - говорится в сообщении.Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.По словам Володина, есть запрос от региональных органов власти на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. Сейчас таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.
В России хотят ввести дополнительные меры для обеспечения жильем семей бойцов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту "О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона "О статусе военнослужащих", направленной на поддержку их семей", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель Госдумы, поправка "предлагает дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга". По его словам, законопроект и поправки к нему планируется рассмотреть на следующей неделе.
Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.
По словам Володина, есть запрос от региональных органов власти на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. Сейчас таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.
"Законодательное закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей наших бойцов, повысит эффективность решения таких вопросов", – добавил он.
