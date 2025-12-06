Рейтинг@Mail.ru
Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
В Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.12.2025
участники сво
герои сво
общество
жилье
помощь бойцам сво
государственная дума рф
вячеслав володин
новости
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГД."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту "О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона "О статусе военнослужащих", направленной на поддержку их семей", - говорится в сообщении.Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.По словам Володина, есть запрос от региональных органов власти на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. Сейчас таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечениеПутин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госграницеВ Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей
Новости
участники сво, герои сво, общество, жилье, помощь бойцам сво, государственная дума рф, вячеслав володин, новости, закон и право
Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО

В России хотят ввести дополнительные меры для обеспечения жильем семей бойцов СВО

14:54 06.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Баранов
Вывеска на здании Государственной Думы РФ
Вывеска на здании Государственной Думы РФ
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту "О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона "О статусе военнослужащих", направленной на поддержку их семей", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель Госдумы, поправка "предлагает дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга". По его словам, законопроект и поправки к нему планируется рассмотреть на следующей неделе.
Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.
По словам Володина, есть запрос от региональных органов власти на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. Сейчас таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.
"Законодательное закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей наших бойцов, повысит эффективность решения таких вопросов", – добавил он.
Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей
