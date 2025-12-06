https://crimea.ria.ru/20251206/rossiyane-vybirayut-oteli-yalty-i-alushty--tseny-v-dekabre-1151443267.html

Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре

Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре

Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T10:40

2025-12-06T10:40

2025-12-06T10:51

ялта

алушта

крым

новости крыма

отдых

отдых в крыму

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bb8737cffe4f3f9cd94d32faad09599.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков, средняя стоимость номера в Питере составляет 3670 рублей, в Москве – 4029 рублей, в Сочи – 3322 рубля.Четвертая позиция у Ялты, где ночь в отеле обойдется в среднем в 7001 рубль, на пятой строчке Краснодар – 3809 рублей. Также в рейтинге оказалась Алушта, со средним чеком на суточное размещение в 5129 рублей, Казань – 4576 рублей и кубанские курорты Анапа, Красная Поляна и Геленджик – 4085, 6897 и 4091 рублей соответственно.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годНовый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах

ялта

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, алушта, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм