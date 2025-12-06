https://crimea.ria.ru/20251206/rossiyane-vybirayut-oteli-yalty-i-alushty--tseny-v-dekabre-1151443267.html
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
2025-12-06T10:40
2025-12-06T10:40
2025-12-06T10:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков, средняя стоимость номера в Питере составляет 3670 рублей, в Москве – 4029 рублей, в Сочи – 3322 рубля.Четвертая позиция у Ялты, где ночь в отеле обойдется в среднем в 7001 рубль, на пятой строчке Краснодар – 3809 рублей. Также в рейтинге оказалась Алушта, со средним чеком на суточное размещение в 5129 рублей, Казань – 4576 рублей и кубанские курорты Анапа, Красная Поляна и Геленджик – 4085, 6897 и 4091 рублей соответственно.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годНовый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
10:40 06.12.2025 (обновлено: 10:51 06.12.2025)