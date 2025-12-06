Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/rossiyane-vybirayut-oteli-yalty-i-alushty--tseny-v-dekabre-1151443267.html
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T10:40
2025-12-06T10:51
ялта
алушта
крым
новости крыма
отдых
отдых в крыму
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bb8737cffe4f3f9cd94d32faad09599.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков, средняя стоимость номера в Питере составляет 3670 рублей, в Москве – 4029 рублей, в Сочи – 3322 рубля.Четвертая позиция у Ялты, где ночь в отеле обойдется в среднем в 7001 рубль, на пятой строчке Краснодар – 3809 рублей. Также в рейтинге оказалась Алушта, со средним чеком на суточное размещение в 5129 рублей, Казань – 4576 рублей и кубанские курорты Анапа, Красная Поляна и Геленджик – 4085, 6897 и 4091 рублей соответственно.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годНовый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
ялта
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387177_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3b71a45c289b2754576707ab9a11991f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, алушта, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре

Ялта и Алушта вошли топ-10 направлений для бронирования отелей в декабре – исследование

10:40 06.12.2025 (обновлено: 10:51 06.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Санкт-Петербург – за ним 17% всех бронирований декабря. Ненамного отстала Москва – за столицей 16%. И на почетном третьем месте Сочи, город, за которым 10% декабрьских отельных бронирований", – сказано на сайте сервиса.
По данным аналитиков, средняя стоимость номера в Питере составляет 3670 рублей, в Москве – 4029 рублей, в Сочи – 3322 рубля.
Четвертая позиция у Ялты, где ночь в отеле обойдется в среднем в 7001 рубль, на пятой строчке Краснодар – 3809 рублей. Также в рейтинге оказалась Алушта, со средним чеком на суточное размещение в 5129 рублей, Казань – 4576 рублей и кубанские курорты Анапа, Красная Поляна и Геленджик – 4085, 6897 и 4091 рублей соответственно.
Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
 
ЯлтаАлуштаКрымНовости КрымаОтдыхОтдых в КрымуТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
13:47Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
13:29Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
13:13На Украине наступил блэкаут
12:59Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
12:32На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
12:10Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
12:06Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
11:50Крымские проводники поборются за звание лучших в стране
11:35Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
11:23Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
11:01Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
10:40Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
10:13Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
10:01Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
09:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
09:26Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
09:14Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
08:45Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Лента новостейМолния