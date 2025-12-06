Рейтинг@Mail.ru
Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
Юная севастопольская артистка Варвара Купчина одержала победу на IX инклюзивном конкурсе искусств "Особые таланты-2025" в Москве. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Юная севастопольская артистка Варвара Купчина одержала победу на IX инклюзивном конкурсе искусств "Особые таланты-2025" в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что она одержала победу на данном конкурсе уже во второй раз. Он отметил, что девочка – постоянный участник федеральных и международных проектов: финалистка "Синей птицы", участница фестиваля "Белый пароход", призер многочисленных вокальных и художественных конкурсов. "Поздравляю Варю Купчину и ее наставника Олега Палия с победой! Желаю вдохновения и достижения новых творческих высот. Мы гордимся тобой, Варя!" – отметил Михаил Развожаев.Накануне сообщалось, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. Она успешно провела три боя в весовой категории до 75 килограммов.
Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя

Варя Купчина из Севастополя завоевала гран-при на IX конкурсе "Особые таланты-2025"

13:29 06.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВаря Купчина из Севастополя завоевала гран-при на IX конкурсе "Особые таланты-2025"
Варя Купчина из Севастополя завоевала гран-при на IX конкурсе Особые таланты-2025
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Юная севастопольская артистка Варвара Купчина одержала победу на IX инклюзивном конкурсе искусств "Особые таланты-2025" в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Севастопольская звездочка Варя Купчина завоевала Гран-при на IX инклюзивном конкурсе искусств "Особые таланты-2025" в Москве. Масштаб конкурса впечатляет: более 4 тысяч заявок из 80 регионов России и Беларуси", – написал он в Telegram.

Губернатор отметил, что она одержала победу на данном конкурсе уже во второй раз. Он отметил, что девочка – постоянный участник федеральных и международных проектов: финалистка "Синей птицы", участница фестиваля "Белый пароход", призер многочисленных вокальных и художественных конкурсов.
"Поздравляю Варю Купчину и ее наставника Олега Палия с победой! Желаю вдохновения и достижения новых творческих высот. Мы гордимся тобой, Варя!" – отметил Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВаря Купчина из Севастополя завоевала гран-при на IX конкурсе "Особые таланты-2025"
Варя Купчина из Севастополя завоевала гран-при на IX конкурсе Особые таланты-2025
© Telegram Михаил Развожаев
Варя Купчина из Севастополя завоевала гран-при на IX конкурсе "Особые таланты-2025"
Накануне сообщалось, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. Она успешно провела три боя в весовой категории до 75 килограммов.
