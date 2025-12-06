https://crimea.ria.ru/20251206/luchshey-na-konkurse-osobye-talanty-2025-stala-yunaya-pevitsa-iz-sevastopolya-1151455598.html

Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Юная севастопольская артистка Варвара Купчина одержала победу на IX инклюзивном конкурсе искусств "Особые таланты-2025" в Москве. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что она одержала победу на данном конкурсе уже во второй раз. Он отметил, что девочка – постоянный участник федеральных и международных проектов: финалистка "Синей птицы", участница фестиваля "Белый пароход", призер многочисленных вокальных и художественных конкурсов. "Поздравляю Варю Купчину и ее наставника Олега Палия с победой! Желаю вдохновения и достижения новых творческих высот. Мы гордимся тобой, Варя!" – отметил Михаил Развожаев.Накануне сообщалось, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. Она успешно провела три боя в весовой категории до 75 килограммов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублейКрым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионеШкольница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив

