В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами - РИА Новости Крым, 06.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251206/v-turtsii-rossiyskikh-turistov-smylo-v-more-vmeste-s-avtofurgonami-1151457098.html
В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
Российских туристов на автофургонах унесло в море в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья после сильного ливня. Люди спасены, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T14:06
2025-12-06T14:06
турция
в мире
стихия
погода
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151456984_0:40:1190:709_1920x0_80_0_0_6e61600a8348d309825131bd649f5383.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Российских туристов на автофургонах унесло в море в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья после сильного ливня. Люди спасены, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Lider Gazetesi.Отмечается, что россияне отдыхали на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море. В субботу в провинции начался проливной дождь, который и привел к ЧП. Российских туристов, застрявших в омах на колесах, вытаскивали с помощью экскаватора.Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
турция
турция, в мире, стихия, погода, новости, общество
В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами

В Турции ливень смыл автофургоны с туристами из России в море – СМИ

14:06 06.12.2025
 
© Фото из соцсетейДва автофургона российских туристов смыло в море в турецком Кемере. Архивное фото
Два автофургона российских туристов смыло в море в турецком Кемере. Архивное фото
© Фото из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Российских туристов на автофургонах унесло в море в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья после сильного ливня. Люди спасены, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Lider Gazetesi.
Отмечается, что россияне отдыхали на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море. В субботу в провинции начался проливной дождь, который и привел к ЧП. Российских туристов, застрявших в омах на колесах, вытаскивали с помощью экскаватора.
"Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)", - говорится в сообщении издания.
Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.
ТурцияВ миреСтихияПогодаНовостиОбщество
 
Лента новостейМолния