https://crimea.ria.ru/20251206/v-turtsii-rossiyskikh-turistov-smylo-v-more-vmeste-s-avtofurgonami-1151457098.html

В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами

2025-12-06T14:06

турция

в мире

стихия

погода

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151456984_0:40:1190:709_1920x0_80_0_0_6e61600a8348d309825131bd649f5383.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Российских туристов на автофургонах унесло в море в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья после сильного ливня. Люди спасены, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Lider Gazetesi.Отмечается, что россияне отдыхали на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море. В субботу в провинции начался проливной дождь, который и привел к ЧП. Российских туристов, застрявших в омах на колесах, вытаскивали с помощью экскаватора.Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

