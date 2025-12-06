Рейтинг@Mail.ru
116 беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 06.12.2025
116 беспилотников сбили над Россией
116 беспилотников сбили над Россией
116 беспилотников сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку на Россию. За ночь на 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников, сообщили в... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T07:31
2025-12-06T07:33
пво
россия
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
рязанская область
воронежская область
брянская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку на Россию. За ночь на 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Накануне средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. В Темрюке после ночной атаки ВСУ вспыхнул пожар в порту.Кроме того, киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
рязанская область
воронежская область
брянская область
белгородская область
тверская область
курская область
липецкая область
тамбовская область
тульская область
орловская область
116 беспилотников сбили над Россией

07:31 06.12.2025 (обновлено: 07:33 06.12.2025)
 
Боевое дежурство ЗРК "Тор-2М"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку на Россию. За ночь на 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены️ 29 БПЛА над территорией Рязанской, 27 – над Воронежской,️ 23 – над Брянской, ️21 – над Белгородской, шесть – над Тверской областями, по три над Курской и Липецкой областями, два – над Тамбовской и по одному над территориями Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
Накануне средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. В Темрюке после ночной атаки ВСУ вспыхнул пожар в порту.
Кроме того, киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области.
