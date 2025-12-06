https://crimea.ria.ru/20251206/116-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-1151451487.html
116 беспилотников сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку на Россию. За ночь на 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников, сообщили в... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T07:31
2025-12-06T07:31
2025-12-06T07:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку на Россию. За ночь на 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Накануне средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. В Темрюке после ночной атаки ВСУ вспыхнул пожар в порту.Кроме того, киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:31 06.12.2025 (обновлено: 07:33 06.12.2025)