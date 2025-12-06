https://crimea.ria.ru/20251206/syrskiy-sdelal-zayavlenie-po-territorialnym-ustupkam-ukrainy-1151453012.html

Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины

Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины

Украина не собирается отказываться от территорий ради мирного урегулирования. При этом армия киевского режима готова продолжать боевые действия, рассчитывая на... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T10:01

2025-12-06T10:01

2025-12-06T10:04

украина

всу (вооруженные силы украины)

александр сырский

новости сво

в мире

сми

новости

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134928299_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_ae1daf0c19912a53220c4ad9cc094dfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Украина не собирается отказываться от территорий ради мирного урегулирования. При этом армия киевского режима готова продолжать боевые действия, рассчитывая на помощь европейцев. Такое заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News.По словам главкома ВСУ, сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры.При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что "ресурсы для этого имеются". Однако тут же попросил у Европы предоставления дополнительной помощи, "в случае необходимости".В четверг президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today заявил, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Накануне депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил, что на Украине настали самые тяжелые с февраля 2022 года времена. Отмечается "определенная деградация" ВСУ, недостаток личного состава и "туманное будущее" в плане поддержки от западных партнеров Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаЗеленскому приказали уйти на этой неделеКличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, новости сво, в мире, сми, новости, переговоры