Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
Украина не собирается отказываться от территорий ради мирного урегулирования. При этом армия киевского режима готова продолжать боевые действия, рассчитывая на... РИА Новости Крым, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Украина не собирается отказываться от территорий ради мирного урегулирования. При этом армия киевского режима готова продолжать боевые действия, рассчитывая на помощь европейцев. Такое заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News.По словам главкома ВСУ, сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры.При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что "ресурсы для этого имеются". Однако тут же попросил у Европы предоставления дополнительной помощи, "в случае необходимости".В четверг президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today заявил, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Накануне депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил, что на Украине настали самые тяжелые с февраля 2022 года времена. Отмечается "определенная деградация" ВСУ, недостаток личного состава и "туманное будущее" в плане поддержки от западных партнеров Киева.
Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины

Главком ВСУ Сырский: Украина не приемлет отказ от территорий ради мира

10:01 06.12.2025 (обновлено: 10:04 06.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Украина не собирается отказываться от территорий ради мирного урегулирования. При этом армия киевского режима готова продолжать боевые действия, рассчитывая на помощь европейцев. Такое заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News.

"В моем понимании справедливый мир – это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения", – цитирует слова Сырского РИА Новости.

По словам главкома ВСУ, сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры.
При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что "ресурсы для этого имеются". Однако тут же попросил у Европы предоставления дополнительной помощи, "в случае необходимости".
В четверг президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today заявил, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Накануне депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил, что на Украине настали самые тяжелые с февраля 2022 года времена. Отмечается "определенная деградация" ВСУ, недостаток личного состава и "туманное будущее" в плане поддержки от западных партнеров Киева.
