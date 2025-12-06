https://crimea.ria.ru/20251206/budet-li-zasukha-v-krymu-zapasy-v-vodokhranilischakh-umenshayutsya-1151432634.html

Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются

Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются

Текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T07:06

2025-12-06T07:06

2025-12-06T07:06

радио "спутник в крыму"

крым

водохранилище

водохранилища крыма

вода в крыму

вода

новости крыма

засуха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144242874_209:0:2129:1080_1920x0_80_0_0_ff0fb30602c78cf22077dfa64e212121.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма впервые за пять лет составила 12 млн кубов. О ситуации с водными запасами в водохранилищах полуострова в ноябре, рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму" директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Ученый пояснил, что по всем показателям Крым подходит к маловодному периоду."Если рассмотреть этот год, начиная с мая... фактический объем наполнения водохранилищ регулярно снижался", - обозначил он.Анатолий Копачевский дополнил, что по сравнению с ноябрем прошлого года в Партизанское водохранилище приток был больше."Он составил за ноябрь в этом году - 588 тысяч кубов. В Симферопольское водохранилище - 1 миллион 71 тысяча, в Аянское водохранилище поступило чуть-чуть меньше. Но если смотреть тенденцию уже годовую, то по сумме притоков в эти три водохранилища в этом году поступило с января по ноябрь включительно - 29 миллионов 900 тысяч кубов воды. А в прошлом году за этот же период - 73 миллиона", - пояснил он.Фактически, отмечает специалист, сейчас период напряженности только наступил, потому что благодаря предыдущим годам у нас были накопления порядка 10 миллионов кубов в трех водохранилищах. И мы в этом году уже достаточно хорошо их используем.Однако, отметил он, в этом году Симферополь и Симферопольский район пользуются водой из подземных источников, которые были введены в эксплуатацию за период с 2018 по 2022 год, в весьма больших объемах.По его информации, в Симферопольском водохранилище еще достаточно большие объемы воды и благодаря этому проблем на ближайший год с водоснабжением в столице не ожидается. В Партизанском водохранилище воды хватит еще на 4-5 месяцев, в Аянском - до полугода.Сейчас все напряженно следят за ситуацией в Алуштинском регионе, где введены графики потребления воды для населения, отметил он."Там объемы воды очень небольшие - около 2,5 миллионов в водохранилище. Но все-таки надо смотреть на этот вопрос немножко шире - у нас есть местные источники, которые в зимний период начинают, как правило, работать. И благодаря этому ситуация может несколько стабилизироваться", - надеется Копачевский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубовОдно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, водохранилище, водохранилища крыма, вода в крыму, вода, новости крыма, засуха