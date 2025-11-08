https://crimea.ria.ru/20251108/mnogovodnyy-oktyabr-napolnil-vodokhranilischa-kryma-na-12-mln-kubov-1150729606.html

Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов

Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов

Прошедший октябрь порадовал крымчан обильными осадками, несмотря на засушливый год. Притоки в водохранилища Крыма были значительными, об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T10:24

2025-11-08T10:24

2025-11-08T09:51

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

вода

илья николенко

анатолий копачевский

водохранилища крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130443824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20b66aa35f9a2c79b01df7e1195c0d02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Прошедший октябрь порадовал крымчан обильными осадками, несмотря на засушливый год. Притоки в водохранилища Крыма были значительными, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Он также подчеркнул, что это существенное отличие за последние пять лет, и объемы наполнения – в два раза больше, чем были в 2020 году. По его мнению, ситуация с нехваткой воды того года не повторится."Следует добавить, что благодаря циклону, который прошел в октябре, значительные притоки показало Белогорское водохранилище. В Аянское водохранилище поступило 2 млн кубов воды, в Симферопольское - 3 млн, а Партизанское, в которое до этого несколько месяцев притоков не было совсем, наполнилось на 2 млн "кубов", - дополнил Илья Николенко.По данным эксперта, с начала года в Аянское водохранилище поступило 8 млн кубометров воды, в Симферопольское – 12,9 млн, и в Партизанское – 7 млн кубов. Сумма притоков с начала года составила 28 миллионов метров кубических.Он также обозначил, что наполнение в водохранилищах в этом году выше благодаря тому, что воду брали еще и из подземных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили рекиОдно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяцПоможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, вода, илья николенко, анатолий копачевский, водохранилища крыма, крым, новости крыма