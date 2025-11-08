https://crimea.ria.ru/20251108/mnogovodnyy-oktyabr-napolnil-vodokhranilischa-kryma-na-12-mln-kubov-1150729606.html
Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Прошедший октябрь порадовал крымчан обильными осадками, несмотря на засушливый год. Притоки в водохранилища Крыма были значительными, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Он также подчеркнул, что это существенное отличие за последние пять лет, и объемы наполнения – в два раза больше, чем были в 2020 году. По его мнению, ситуация с нехваткой воды того года не повторится."Следует добавить, что благодаря циклону, который прошел в октябре, значительные притоки показало Белогорское водохранилище. В Аянское водохранилище поступило 2 млн кубов воды, в Симферопольское - 3 млн, а Партизанское, в которое до этого несколько месяцев притоков не было совсем, наполнилось на 2 млн "кубов", - дополнил Илья Николенко.По данным эксперта, с начала года в Аянское водохранилище поступило 8 млн кубометров воды, в Симферопольское – 12,9 млн, и в Партизанское – 7 млн кубов. Сумма притоков с начала года составила 28 миллионов метров кубических.Он также обозначил, что наполнение в водохранилищах в этом году выше благодаря тому, что воду брали еще и из подземных источников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Прошедший октябрь порадовал крымчан обильными осадками, несмотря на засушливый год. Притоки в водохранилища Крыма были значительными, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
"В этом году за октябрь, который выдался многоводным благодаря обильным осадкам, водохранилища естественного стока пополнились на 12 млн кубов, чего за прошлые пять лет не было. В настоящее время объем наполнения водохранилищ естественного стока составляет 87 млн кубов", - отметил Анатолий Копачевский.
Он также подчеркнул, что это существенное отличие за последние пять лет, и объемы наполнения – в два раза больше, чем были в 2020 году. По его мнению, ситуация с нехваткой воды того года не повторится.
"Следует добавить, что благодаря циклону, который прошел в октябре, значительные притоки показало Белогорское водохранилище. В Аянское водохранилище поступило 2 млн кубов воды, в Симферопольское - 3 млн, а Партизанское, в которое до этого несколько месяцев притоков не было совсем, наполнилось на 2 млн "кубов", - дополнил Илья Николенко.
По данным эксперта, с начала года в Аянское водохранилище поступило 8 млн кубометров воды, в Симферопольское – 12,9 млн, и в Партизанское – 7 млн кубов. Сумма притоков с начала года составила 28 миллионов метров кубических.
Он также обозначил, что наполнение в водохранилищах в этом году выше благодаря тому, что воду брали еще и из подземных источников.
"Где-то порядка 15 млн кубов с начала года - это такой серьезный объем - мы взяли из подземных источников, которые были разбурены, подключены к системе водоснабжения за период с 2018 по 2022 год. Благодаря этому стабилизируется в целом ситуация с водой", - подчеркнул эксперт.
