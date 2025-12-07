https://crimea.ria.ru/20251207/geminidy-vnov-ukrasyat-dekabrskoe-nebo-kogda-zhdat-pik-zvezdopada-1151469033.html

Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Пик активности ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.По его словам, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.Он добавил, что научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением."Влияния на Землю нет: метеоры полностью сгорают в атмосфере, не достигая поверхности", – подытожил собеседник.В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурямиВпервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планетРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

