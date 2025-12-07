Рейтинг@Mail.ru
Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251207/geminidy-vnov-ukrasyat-dekabrskoe-nebo-kogda-zhdat-pik-zvezdopada-1151469033.html
Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада
Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада
С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Пик активности ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Об... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T20:48
2025-12-07T20:48
космос
эксклюзивы риа новости крым
александр вольвач
метеорный поток
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/08/1118560859_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_5a0a28ffa018a9c82f500578ec8fe5d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Пик активности ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.По его словам, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.Он добавил, что научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением."Влияния на Землю нет: метеоры полностью сгорают в атмосфере, не достигая поверхности", – подытожил собеседник.В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурямиВпервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планетРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/08/1118560859_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b86d814d0e2bd8b23b6edf33323043f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, александр вольвач, метеорный поток, новости
Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада

Пик одного из самых ярких метеорных потоков ожидается в ночь с 13 на 14 декабря

20:48 07.12.2025
 
© Depositphotos.comАстрономия
Астрономия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Depositphotos.com
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Пик активности ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
По его словам, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.

"В условиях ясного неба можно наблюдать до 120–150 метеоров в час. Поток связан с астероидом 3200 Фаэтон, что делает его уникальным среди метеорных потоков, обычно происходящих от комет", – рассказал ученый.

Он добавил, что научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением.
"Влияния на Землю нет: метеоры полностью сгорают в атмосфере, не достигая поверхности", – подытожил собеседник.
В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымкосмосАлександр ВольвачМетеорный потокНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день
21:32В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают
21:07Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников
20:48Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада
20:32Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю
20:11В Крыму растет интерес к электромобилям
19:55Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму
19:28Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний
19:06В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности
18:52В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение
18:22В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ
18:09На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища
17:46Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
17:16Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
16:43Встреча Путина с Уиткоффом и убийство ребенка в Крыму – топ недели
16:07Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
15:40Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"
15:10Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины
14:41Съемки сериала в Симферополе – в кино воссоздают "Крымскую весну"
14:04Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
Лента новостейМолния