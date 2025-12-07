Рейтинг@Mail.ru
Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251207/novye-vzryvy-na-solntse-grozyat-zemle-moschnymi-magnitnymi-buryami-1151467393.html
Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
Двойная новая вспышка на Солнце сопровождалась выбросом плазмы, который придет к Земле во вторник, 9 декабря. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T14:04
2025-12-07T14:04
магнитные бури
вспышки на солнце
институт солнечно-земной физики
солнце
новости
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125076470_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2dae1dbcb827e55d21b0f9b240a761e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Двойная новая вспышка на Солнце сопровождалась выбросом плазмы, который придет к Земле во вторник, 9 декабря. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Две сильные вспышки класса М произошли в ночь на воскресенье одна за другой. Первая из них классифицирована как M1.1, случилась в в 22:21 по Москве, вторая – как М8.1 – максимум в 23:39, сообщали в Лаборатории ранее.По данным Лаборатории мощность излучения вспышки в пике составила M8.1. Событие не относится к экстремально сильным, но все же является мощным и может вызвать магнитные бури уровня G2-G3.Уточняется также, что такую вспышечную активность из области 4299, в которой она происходит можно считать феноменом, поскольку этот активный центр совершил почти полный 27-дневный оборот вокруг Солнца и снова оказался напротив Земли, он полностью разрушен, имеет ничтожную площадь и вообще не должен иметь значительной энергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце копится энергия: будет ли супервзрывНа Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышекСолнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
https://crimea.ria.ru/20251207/dvoynoy-udar--na-solntse-snova-moschnye-vzryvy-1151465682.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125076470_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e9421971bdd14d3dee292203a32e1495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, солнце, новости, космос
Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями

Двойная ночная вспышка спровоцировала выброс плазмы в сторону Земли – ученые

14:04 07.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Двойная новая вспышка на Солнце сопровождалась выбросом плазмы, который придет к Земле во вторник, 9 декабря. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Две сильные вспышки класса М произошли в ночь на воскресенье одна за другой. Первая из них классифицирована как M1.1, случилась в в 22:21 по Москве, вторая – как М8.1 – максимум в 23:39, сообщали в Лаборатории ранее.
"Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня", – сообщают ученые.
По данным Лаборатории мощность излучения вспышки в пике составила M8.1. Событие не относится к экстремально сильным, но все же является мощным и может вызвать магнитные бури уровня G2-G3.
Уточняется также, что такую вспышечную активность из области 4299, в которой она происходит можно считать феноменом, поскольку этот активный центр совершил почти полный 27-дневный оборот вокруг Солнца и снова оказался напротив Земли, он полностью разрушен, имеет ничтожную площадь и вообще не должен иметь значительной энергии.
"Особенно впечатляет это событие на фоне того, что напротив Земли на южном полушарии Солнца сейчас находится гигантский комплекс пятен 4294-4296-4298 с рекордными в этом году размерами и площадью. Однако за 7 дней декабря он не произвел ни одной вспышки даже уровня M1", – констатируют астрономы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек
Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
Вспышки на Солнце
11:13
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
 
Магнитные буриВспышки на СолнцеИнститут солнечно-земной физикиСолнцеНовостикосмос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"
15:10Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины
14:41Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"
14:04Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
13:41Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков
13:16Обновленную стратегию нацбезопасности США оценили в Кремле
12:56Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков
12:43Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
12:33На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
12:294 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
12:22Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
12:18США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ
11:46В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей
11:13Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
10:56В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
10:41"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции
10:25Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокат
10:12Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
09:57Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
09:41Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
Лента новостейМолния