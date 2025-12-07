Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями

https://crimea.ria.ru/20251207/novye-vzryvy-na-solntse-grozyat-zemle-moschnymi-magnitnymi-buryami-1151467393.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Двойная новая вспышка на Солнце сопровождалась выбросом плазмы, который придет к Земле во вторник, 9 декабря. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Две сильные вспышки класса М произошли в ночь на воскресенье одна за другой. Первая из них классифицирована как M1.1, случилась в в 22:21 по Москве, вторая – как М8.1 – максимум в 23:39, сообщали в Лаборатории ранее.По данным Лаборатории мощность излучения вспышки в пике составила M8.1. Событие не относится к экстремально сильным, но все же является мощным и может вызвать магнитные бури уровня G2-G3.Уточняется также, что такую вспышечную активность из области 4299, в которой она происходит можно считать феноменом, поскольку этот активный центр совершил почти полный 27-дневный оборот вокруг Солнца и снова оказался напротив Земли, он полностью разрушен, имеет ничтожную площадь и вообще не должен иметь значительной энергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце копится энергия: будет ли супервзрывНа Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышекСолнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек

