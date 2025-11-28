https://crimea.ria.ru/20251128/solnechnaya-aktivnost-rastet--kogda-zhdat-novykh-moschnykh-vspyshek-1151266870.html

Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшее время ожидается резкое увеличение вспышечной активности на Солнце, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Так, малые и средние вспышки не влияют на Землю, но свидетельствуют о быстром росте запасов вспышечной энергии. Согласно прогнозам, в течение дня возможны удары уровня M. Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях, уточняют в лаборатории.Также ученые отмечают, что качели солнечной активности наблюдаются почти полтора месяца и связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров.Накануне ученые предупреждали, что новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на пятницу, 28 ноября.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

