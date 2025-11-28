Рейтинг@Mail.ru
Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
В ближайшее время ожидается резкое увеличение вспышечной активности на Солнце, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшее время ожидается резкое увеличение вспышечной активности на Солнце, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Так, малые и средние вспышки не влияют на Землю, но свидетельствуют о быстром росте запасов вспышечной энергии. Согласно прогнозам, в течение дня возможны удары уровня M. Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях, уточняют в лаборатории.Также ученые отмечают, что качели солнечной активности наблюдаются почти полтора месяца и связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров.Накануне ученые предупреждали, что новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на пятницу, 28 ноября.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
космос, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, земля, магнитные бури, метеозависимость, новости
Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек

Ученые прогнозируют рост числа мощных вспышек на Солнце в течение суток

22:09 28.11.2025
 
© Telegram Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Telegram Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшее время ожидается резкое увеличение вспышечной активности на Солнце, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки (возможно, уже в ближайшие часы) в связи с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров. За последние 24 часа почти в пять раз возросли потоки рентгеновского солнечного излучения. Также значительно увеличилась частота малых и средних вспышек", - говорится в сообщении.

Так, малые и средние вспышки не влияют на Землю, но свидетельствуют о быстром росте запасов вспышечной энергии. Согласно прогнозам, в течение дня возможны удары уровня M. Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях, уточняют в лаборатории.
Также ученые отмечают, что качели солнечной активности наблюдаются почти полтора месяца и связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров.
Накануне ученые предупреждали, что новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на пятницу, 28 ноября.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
