Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
На Солнце в ночь на воскресенье одна за другой произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. На Солнце в ночь на воскресенье одна за другой произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Грозят ли вспышки новыми магнитными бурями, не уточняется. При этом отмечается, что на южной стороне светила также формируется зона активности, хотя пока там солнечных взрывов не регистрировали.В четверг на Солнце фиксировали вспышку уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности. При этом индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.
солнце, вспышки на солнце, метеозависимость, космос, новости, магнитные бури
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы

На Солнце произошли две сильные вспышки подряд – Лаборатория солнечной астрономии

11:13 07.12.2025 (обновлено: 11:29 07.12.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. На Солнце в ночь на воскресенье одна за другой произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Двойная сильная вспышка в области 4299 в центре диска после нескольких дней молчания. Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 – максимум в 22:21 по Москве, вторая – как М8.1 – максимум в 23:39", – проинформировали в Лаборатории.

Грозят ли вспышки новыми магнитными бурями, не уточняется. При этом отмечается, что на южной стороне светила также формируется зона активности, хотя пока там солнечных взрывов не регистрировали.
В четверг на Солнце фиксировали вспышку уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности. При этом индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.
СолнцеВспышки на СолнцеМетеозависимостькосмосНовостиМагнитные бури
 
