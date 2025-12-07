https://crimea.ria.ru/20251207/dvoynoy-udar--na-solntse-snova-moschnye-vzryvy-1151465682.html
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
На Солнце в ночь на воскресенье одна за другой произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 07.12.2025
В четверг на Солнце фиксировали вспышку уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности. При этом индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.
Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
На Солнце произошли две сильные вспышки подряд – Лаборатория солнечной астрономии
11:13 07.12.2025 (обновлено: 11:29 07.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. На Солнце в ночь на воскресенье одна за другой произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Двойная сильная вспышка в области 4299 в центре диска после нескольких дней молчания. Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 – максимум в 22:21 по Москве, вторая – как М8.1 – максимум в 23:39", – проинформировали в Лаборатории.
Грозят ли вспышки новыми магнитными бурями, не уточняется. При этом отмечается, что на южной стороне светила также формируется зона активности, хотя пока там солнечных взрывов не регистрировали.
В четверг на Солнце фиксировали вспышку уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности. При этом индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.
