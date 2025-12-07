https://crimea.ria.ru/20251207/dvoynoy-udar--na-solntse-snova-moschnye-vzryvy-1151465682.html

Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы

На Солнце в ночь на воскресенье одна за другой произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 07.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. На Солнце в ночь на воскресенье одна за другой произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Грозят ли вспышки новыми магнитными бурями, не уточняется. При этом отмечается, что на южной стороне светила также формируется зона активности, хотя пока там солнечных взрывов не регистрировали.В четверг на Солнце фиксировали вспышку уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности. При этом индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.

