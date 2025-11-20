https://crimea.ria.ru/20251120/tsar-protuberanets-uletel-s-solntsa-1151049186.html

"Царь-протуберанец" улетел с Солнца

"Царь-протуберанец" улетел с Солнца - РИА Новости Крым, 20.11.2025

"Царь-протуберанец" улетел с Солнца

Солнце в ночь на 20 ноября выбросило очень большой солнечный протуберанец, заметно превосходящий средние размеры. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T11:09

2025-11-20T11:09

2025-11-20T11:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Солнце в ночь на 20 ноября выбросило очень большой солнечный протуберанец, заметно превосходящий средние размеры. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Отмечается, что выброс произошел на северном полюсе звезды.Отмечается, что источник процессов, которые привели к явлению, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз землян. При этом не исключено, что произошедший ранее выброс и отрыв гигантского протуберанца имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром, который ранее произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне.16 ноября в Лаборатории сообщили о приходе к Земле потоков плазмы после новой вспышке на Солнце от взрыва X4.0.В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

