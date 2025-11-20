Рейтинг@Mail.ru
"Царь-протуберанец" улетел с Солнца - РИА Новости Крым, 20.11.2025
"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
Солнце в ночь на 20 ноября выбросило очень большой солнечный протуберанец, заметно превосходящий средние размеры. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной...
2025-11-20T11:09
2025-11-20T11:14
вспышки на солнце
солнце
земля
космос
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151049061_0:11:1006:577_1920x0_80_0_0_a126f48ef18de1c4ed52e897db926560.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Солнце в ночь на 20 ноября выбросило очень большой солнечный протуберанец, заметно превосходящий средние размеры. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Отмечается, что выброс произошел на северном полюсе звезды.Отмечается, что источник процессов, которые привели к явлению, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз землян. При этом не исключено, что произошедший ранее выброс и отрыв гигантского протуберанца имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром, который ранее произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне.16 ноября в Лаборатории сообщили о приходе к Земле потоков плазмы после новой вспышке на Солнце от взрыва X4.0.В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
Новости
"Царь-протуберанец" улетел с Солнца

Солнце выбросило "царь-протуберанец" в 80 раз превышающий диаметр Земли

11:09 20.11.2025 (обновлено: 11:14 20.11.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
С Солнца улетел царь-протуберанец
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Солнце в ночь на 20 ноября выбросило очень большой солнечный протуберанец, заметно превосходящий средние размеры. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Отмечается, что выброс произошел на северном полюсе звезды.
"Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли. По размеру не сказать, что сильно уступает легендарному протуберанцу 1948 года Grand Daddy", - уточнили ученые.
Отмечается, что источник процессов, которые привели к явлению, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз землян. При этом не исключено, что произошедший ранее выброс и отрыв гигантского протуберанца имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром, который ранее произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне.
"Три дня назад примерно из той же области Солнца, куда опиралась правая "нога" протуберанца, было выброшено крупное облако плазмы, примечательное тем, что с большой вероятностью ударит завтра по расположенному в 230 миллионах км от Солнца объекту 3I/ATLAS", - добавили астрономы.
16 ноября в Лаборатории сообщили о приходе к Земле потоков плазмы после новой вспышке на Солнце от взрыва X4.0.
В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
