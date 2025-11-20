https://crimea.ria.ru/20251120/tsar-protuberanets-uletel-s-solntsa-1151049186.html
"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
Солнце выбросило "царь-протуберанец" в 80 раз превышающий диаметр Земли
11:09 20.11.2025 (обновлено: 11:14 20.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Солнце в ночь на 20 ноября выбросило очень большой солнечный протуберанец, заметно превосходящий средние размеры. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Отмечается, что выброс произошел на северном полюсе звезды.
"Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли. По размеру не сказать, что сильно уступает легендарному протуберанцу 1948 года Grand Daddy", - уточнили ученые.
Отмечается, что источник процессов, которые привели к явлению, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз землян. При этом не исключено, что произошедший ранее выброс и отрыв гигантского протуберанца имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром, который ранее произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне.
"Три дня назад примерно из той же области Солнца, куда опиралась правая "нога" протуберанца, было выброшено крупное облако плазмы, примечательное тем, что с большой вероятностью ударит завтра по расположенному в 230 миллионах км от Солнца объекту 3I/ATLAS", - добавили астрономы.
16 ноября в Лаборатории сообщили о приходе к Земле потоков плазмы
после новой вспышке на Солнце от взрыва X4.0.
В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря
планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.
