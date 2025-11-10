https://crimea.ria.ru/20251110/kometa-krymskogo-astronoma-borisova-pokidaet-solnechnuyu-sistemu-1150777097.html

Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему

Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему - РИА Новости Крым, 10.11.2025

Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему

Комета C/2025 V1 (Borisov) крымского астронома Геннадия Борисова покидает солнечную систему и станет межзвездным объектом. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T12:00

2025-11-10T12:00

2025-11-10T11:40

комета

космос

геннадий борисов

астрономия

новости

ран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/05/1149976037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12c8fe3b05e5979730adeeae0cce6886.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Комета C/2025 V1 (Borisov) крымского астронома Геннадия Борисова покидает солнечную систему и станет межзвездным объектом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Открытие было сделано утром 2 ноября Геннадием Владимировичем Борисовым, выдающимся наблюдателем, работающим в Крыму. Комета получила его имя. Данное небесное тело низкой яркости в конце октября — первых числах ноября увеличило свою светимость в несколько сот раз, пишут ученые. Сам факт такого быстрого роста яркости тела почти наверняка свидетельствовал о его интенсивном распаде, что в настоящий момент получает подтверждения.Измерения параметров орбиты кометы, проведенные в период ее хорошей видимости, показали, что ее эксцентриситет незначительно, но превышает единицу..В 2025 году Борисов уже открыл две новые кометы: C/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov), они стали 14-й и 15-й кометами, обнаруженными им лично. Кроме того, в 2023 году Борисов обнаружил новый околоземный астроид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет.Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные буриРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиПтица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комета, космос, геннадий борисов, астрономия, новости, ран