Рейтинг@Mail.ru
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/na-solntse-kopitsya-energiya-budet-li-supervzryv-1151335298.html
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв - РИА Новости Крым, 01.12.2025
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T22:47
2025-12-01T22:47
мнения
солнце
новости
космос
астрономия
институт космических исследований
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151336060_0:0:994:559_1920x0_80_0_0_83916879f6e7fe7c87d941f2811cda07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной".Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299), произвела новую X вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В Лаборатории не исключили, что в новой группе пятен "копится энергия для супервзрыва".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251201/na-solntse-proizoshla-odna-iz-samykh-moschnykh-v-etom-godu-vspyshek-1151311464.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151336060_33:0:994:720_1920x0_80_0_0_0c101beec5e3d73b7c3ba64929cd3b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, солнце, новости, космос, астрономия, институт космических исследований, вспышки на солнце
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв

На Солнце может произойти супервзрыв из-за скопившейся на звезде энергии

22:47 01.12.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАННа Солнце сформировался самый крупный комплекс солнечных пятен в текущем году
На Солнце сформировался самый крупный комплекс солнечных пятен в текущем году
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году. Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, пока составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке, но уже на треть больше, чем прежний рекорд года, достигнутый в мае 2025 года", – рассказали в Лаборатории.

Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной".
Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299), произвела новую X вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В Лаборатории не исключили, что в новой группе пятен "копится энергия для супервзрыва".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вспышка на Солнце
08:36
На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек
 
МненияСолнцеНовостикосмосАстрономияИнститут космических исследованийВспышки на Солнце
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное
22:47На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
22:30Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение
22:17Красноармейск и Волчанск освобождены
22:03В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:52В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
19:15В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
19:04В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:51В Севастополе воздушная тревога
18:49Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
18:32Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
18:10В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
Лента новостейМолния