https://crimea.ria.ru/20251201/na-solntse-kopitsya-energiya-budet-li-supervzryv-1151335298.html
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв - РИА Новости Крым, 01.12.2025
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T22:47
2025-12-01T22:47
2025-12-01T22:47
мнения
солнце
новости
космос
астрономия
институт космических исследований
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151336060_0:0:994:559_1920x0_80_0_0_83916879f6e7fe7c87d941f2811cda07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной".Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299), произвела новую X вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В Лаборатории не исключили, что в новой группе пятен "копится энергия для супервзрыва".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251201/na-solntse-proizoshla-odna-iz-samykh-moschnykh-v-etom-godu-vspyshek-1151311464.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151336060_33:0:994:720_1920x0_80_0_0_0c101beec5e3d73b7c3ba64929cd3b5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, солнце, новости, космос, астрономия, институт космических исследований, вспышки на солнце
На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
На Солнце может произойти супервзрыв из-за скопившейся на звезде энергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году. Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, пока составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке, но уже на треть больше, чем прежний рекорд года, достигнутый в мае 2025 года", – рассказали в Лаборатории.
Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной".
Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299), произвела новую X вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В Лаборатории не исключили, что в новой группе пятен "копится энергия для супервзрыва".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.