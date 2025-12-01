https://crimea.ria.ru/20251201/na-solntse-kopitsya-energiya-budet-li-supervzryv-1151335298.html

На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв

На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв - РИА Новости Крым, 01.12.2025

На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв

Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 01.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной".Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299), произвела новую X вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В Лаборатории не исключили, что в новой группе пятен "копится энергия для супервзрыва".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

