В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности
В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности
В Ангарске на ТЭЦ-9 произошла авария, для ремонта был выведен из работы один из котлов, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T19:06
2025-12-07T19:06
иркутская область
новости
тэц
отопление
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Ангарске на ТЭЦ-9 произошла авария, для ремонта был выведен из работы один из котлов, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Работают аварийные бригады, приступили к вводу резервного котла, также проинформировал губернатор. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг – ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку ожидается холодный фронт.Аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. Сотрудники управления образования мониторят температуру детсадах, школах и учреждениях допобразования. Топливом ТЭЦ-9 обеспечена, подчеркнул глава региона.В Ангарском округе введен режим повышенной готовности, сообщил мэр округа Сергей Петров.На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. С завтрашнего дня для форсирования работ будут дополнительно привлечены специалисты, отметил Петров. Ведется запуск дополнительных котлоагрегатов, что позволит повысить параметры подаваемого тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иркутская область, новости, тэц, отопление, происшествия
В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности

В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ ввели режим повышенной готовности

19:06 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Ангарске на ТЭЦ-9 произошла авария, для ремонта был выведен из работы один из котлов, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах", – проинформировал глава региона.

Работают аварийные бригады, приступили к вводу резервного котла, также проинформировал губернатор. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг – ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку ожидается холодный фронт.
Аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. Сотрудники управления образования мониторят температуру детсадах, школах и учреждениях допобразования. Топливом ТЭЦ-9 обеспечена, подчеркнул глава региона.
В Ангарском округе введен режим повышенной готовности, сообщил мэр округа Сергей Петров.
"Специалисты работают над устранением дефектов. Ремонт продлится до 11 декабря. На это время планируется задействовать третий котел. После его ввода в рабочий режим температура в подающей линии частично поднимется", – сообщил он.
На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. С завтрашнего дня для форсирования работ будут дополнительно привлечены специалисты, отметил Петров. Ведется запуск дополнительных котлоагрегатов, что позволит повысить параметры подаваемого тепла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
