В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Ангарске на ТЭЦ-9 произошла авария, для ремонта был выведен из работы один из котлов, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Работают аварийные бригады, приступили к вводу резервного котла, также проинформировал губернатор. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг – ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку ожидается холодный фронт.Аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. Сотрудники управления образования мониторят температуру детсадах, школах и учреждениях допобразования. Топливом ТЭЦ-9 обеспечена, подчеркнул глава региона.В Ангарском округе введен режим повышенной готовности, сообщил мэр округа Сергей Петров.На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. С завтрашнего дня для форсирования работ будут дополнительно привлечены специалисты, отметил Петров. Ведется запуск дополнительных котлоагрегатов, что позволит повысить параметры подаваемого тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

