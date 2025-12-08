Рейтинг@Mail.ru
67 беспилотников ВСУ сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 08.12.2025
67 беспилотников ВСУ сбили над регионами России
67 беспилотников ВСУ сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 08.12.2025
67 беспилотников ВСУ сбили над регионами России
67 украинских беспилотников сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2025
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. 67 украинских беспилотников сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.Вечером в воскресенье российская ПВО перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем.
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф
67 беспилотников ВСУ сбили над регионами России

Силы ПВО сбили над российскими регионами 67 беспилотников ВСУ

07:32 08.12.2025 (обновлено: 07:34 08.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. 67 украинских беспилотников сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.
24 беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, 12 - над Саратовской область, 11 - над территорией Ростовской области, девять - над Волгоградской областью, по два БПЛА сбиты над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом, по одному - над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей.
Вечером в воскресенье российская ПВО перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем.
Новости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМинистерство обороны РФ
 
Лента новостейМолния