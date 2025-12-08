https://crimea.ria.ru/20251208/67-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-1151476037.html

67 беспилотников ВСУ сбили над регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. 67 украинских беспилотников сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.Вечером в воскресенье российская ПВО перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУАрмия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике УкраиныШкола и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА

