На Солнце произошла вспышка высочайшего класса - РИА Новости Крым, 08.12.2025
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса - РИА Новости Крым, 08.12.2025
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
Мощная вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце утром в понедельник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T10:08
2025-12-08T10:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Мощная вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце утром в понедельник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Вспышка уровня Х1.1 произошла в 8:01 по московскому времени. По словам ученых, она имела импульсный характер и продолжалась всего около 15 минут.По этой причине есть вероятность, что часть солнечной плазмы ушла в межпланетное пространство. Но шансы задеть Землю с наблюдаемого угла все равно очень небольшие, и предварительно геоэффективность события низкая, успокоили специалисты.В Лаборатории предположили, что на Солнце начала сбрасываться в виде взрывов энергия, накопленная в комплексе пятен 4294-4296-4298. Данная группа, наблюдаемая уже несколько дней напротив Земли, является крупнейшей в этом году, а ее центральная область – 4294 – занимает второе место по размеру за несколько лет.Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей ночью 7 декабря. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце – Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью, рассказали ученые.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что прогнозируемые 9-10 декабря магнитные бури создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний.
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

10:08 08.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Мощная вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце утром в понедельник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Вспышка уровня Х1.1 произошла в 8:01 по московскому времени. По словам ученых, она имела импульсный характер и продолжалась всего около 15 минут.
"Как правило, такие короткие взрывы не приводят к выбросам плазмы, являющимся основным способом ударного воздействия на Землю, хотя на первых видео, которые уже успели поступить с орбиты, как будто видны движения вещества вверх из эпицентра взрыва", - отметили в Лаборатории.
По этой причине есть вероятность, что часть солнечной плазмы ушла в межпланетное пространство. Но шансы задеть Землю с наблюдаемого угла все равно очень небольшие, и предварительно геоэффективность события низкая, успокоили специалисты.
В Лаборатории предположили, что на Солнце начала сбрасываться в виде взрывов энергия, накопленная в комплексе пятен 4294-4296-4298. Данная группа, наблюдаемая уже несколько дней напротив Земли, является крупнейшей в этом году, а ее центральная область – 4294 – занимает второе место по размеру за несколько лет.
Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей ночью 7 декабря. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце – Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью, рассказали ученые.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что прогнозируемые 9-10 декабря магнитные бури создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний.
