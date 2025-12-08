https://crimea.ria.ru/20251208/dron-vsu-atakoval-velosipedista-v-belgorodskoy-oblasti--on-v-reanimatsii-1151477522.html

Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации

Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации

Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T09:08

2025-12-08T09:08

2025-12-08T09:10

россия

белгородская область

новости

атаки всу

вячеслав гладков

происшествия

атака всу на белгород

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину в селе Гора-Подол Грайворонского округа.Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что "спутать гражданского велосипедиста с военным практически нереально".Также, по словам Гладкова, за минувшие сутки в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на регион в поселке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина, он в больнице.Ранее сообщалось, что раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии находится в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве, куда ребенка транспортировали бортом МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно

россия

белгородская область

2025

Новости

