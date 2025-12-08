https://crimea.ria.ru/20251208/dron-vsu-atakoval-velosipedista-v-belgorodskoy-oblasti--on-v-reanimatsii-1151477522.html
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T09:08
2025-12-08T09:08
2025-12-08T09:10
россия
белгородская область
новости
атаки всу
вячеслав гладков
происшествия
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_162:346:1466:1080_1920x0_80_0_0_41da79acdfe5db291ce7731c68e70ebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину в селе Гора-Подол Грайворонского округа.Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что "спутать гражданского велосипедиста с военным практически нереально".Также, по словам Гладкова, за минувшие сутки в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на регион в поселке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина, он в больнице.Ранее сообщалось, что раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии находится в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве, куда ребенка транспортировали бортом МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
россия
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_167:113:1456:1080_1920x0_80_0_0_b6cd7f49a711f17b130339a50b76f547.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, новости, атаки всу, вячеслав гладков, происшествия, атака всу на белгород
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
ВСУ атаковали дроном мирного жителя на велосипеде в Белгородской области – он в реанимации
09:08 08.12.2025 (обновлено: 09:10 08.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину в селе Гора-Подол Грайворонского округа.
"Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. В отделении реанимации ему оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что "спутать гражданского велосипедиста с военным практически нереально".
"Это преднамеренное нападение на мирного гражданского жителя и реализация стратегии киевского режима", – написал Мирошник в своем Telrgram-канале.
Также, по словам Гладкова, за минувшие сутки в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на регион в поселке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина, он в больнице.
Ранее сообщалось
, что раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии находится в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве, куда ребенка транспортировали
бортом МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: