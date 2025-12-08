Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/dron-vsu-atakoval-velosipedista-v-belgorodskoy-oblasti--on-v-reanimatsii-1151477522.html
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T09:08
2025-12-08T09:10
россия
белгородская область
новости
атаки всу
вячеслав гладков
происшествия
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_162:346:1466:1080_1920x0_80_0_0_41da79acdfe5db291ce7731c68e70ebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину в селе Гора-Подол Грайворонского округа.Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что "спутать гражданского велосипедиста с военным практически нереально".Также, по словам Гладкова, за минувшие сутки в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на регион в поселке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина, он в больнице.Ранее сообщалось, что раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии находится в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве, куда ребенка транспортировали бортом МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
россия
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_167:113:1456:1080_1920x0_80_0_0_b6cd7f49a711f17b130339a50b76f547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белгородская область, новости, атаки всу, вячеслав гладков, происшествия, атака всу на белгород
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации

ВСУ атаковали дроном мирного жителя на велосипеде в Белгородской области – он в реанимации

09:08 08.12.2025 (обновлено: 09:10 08.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили дроном по мирному жителю, ехавшему на велосипеде по селу в Белгородской области, мужчина в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину в селе Гора-Подол Грайворонского округа.
"Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. В отделении реанимации ему оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что "спутать гражданского велосипедиста с военным практически нереально".
"Это преднамеренное нападение на мирного гражданского жителя и реализация стратегии киевского режима", – написал Мирошник в своем Telrgram-канале.
Также, по словам Гладкова, за минувшие сутки в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на регион в поселке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина, он в больнице.
Ранее сообщалось, что раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии находится в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве, куда ребенка транспортировали бортом МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
 
РоссияБелгородская областьНовостиАтаки ВСУВячеслав ГладковПроисшествияАтака ВСУ на Белгород
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
09:53США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года
09:35Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
09:15Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе
09:08Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
09:01Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады
08:44Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области
08:18Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения
08:08Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером
07:4934 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ 3:23
07:3267 беспилотников ВСУ сбили над регионами России
07:10Названы самые востребованные в Крыму профессии
06:42Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
06:19Крымский мост: обстановка утром в понедельник
06:08Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями
00:01Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер
00:00Какой сегодня праздник: 8 декабря
23:32Над Черным морем отработала ПВО
22:21Ночью Крым накроют очень сильные дожди
21:52Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день
Лента новостейМолния