Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Самый агрессивный и амбициозный со времен холодной войны военный план, разработанный НАТО и, в частности, Германией, поражает глупостью, оторванной от реалий. Об этом пишет американский журнал The National Interest.Автор статьи "Как Германия (по глупости) планирует воевать с Россией" бывший штатный сотрудник Конгресса США, аналитик в сфере геополитики, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт называет "слитый" в сеть план войны Германии с РФ потрясающим примером самообмана.Речь о документе OPLAN DEU – самом агрессивном и амбициозном со времен холодной войны военном плане, разработанном НАТО, в частности, в Берлине без оглядки на саму Германию, ее возможности и мнение народа, подчеркивает Вайхерт.План предусматривает размещение в Германии "поразительной численности войск НАТО, насчитывающей почти миллион человек", а также объединение частных гражданских европейских оборонных компаний с государственными ведомствами. При этом "никто не осмеливается спросить, почему принуждение немецких предприятий к наживе на войне – хорошая идея, если они могли бы легко продолжить рост некогда впечатляющей экономики Германии за счет расширения торговли с Россией", замечает автор.Анализируя положение дел в немецкой армии, Вайхерт сообщает, что в бронетанковых войсках Германии все не так, как Берлину хотелось бы представить. Так, например, боевые танки Leopard 2A хоть и считаются одними из самых совершенных и востребованных в НАТО, в распоряжении Германии их сегодня 8% от бронетанковых войск ФРГ в 1992 году.Что касается личного состава вооруженных сил страны, то, по свежим оценкам самого бундесвера, это 182 тысяч действующих военнослужащих, отмечает Вайхерт."В течение следующего десятилетия планируется довести их число до 250 тысяч. Невозможно себе представить, чтобы все 182 тысяч влились в состав 800-тысячного контингента НАТО, который отправится воевать с русскими", – замечает эксперт.И что особенно важно: "никто в берлинском правительстве ни разу не спросил немецкий народ, поддерживает ли он такой курс", подчеркивает Вайхерт."59% всех опрошенных немцев признались, что выступают против войны с Россией и не будут защищать Германию, даже если сама Германия подвергнется нападению со стороны русских. Вряд ли это может служить основанием для наращивания военной мощи", – делает вывод эксперт.Резюмируя, Вайхерт называет заявления европейских лидеров о перевооружении "набором пустых обещаний, пополнивший бесконечный список ложных надежд и пустых жестов Европы ".При этом "спасать" Европу, собственно не от чего, считает он."По всем параметрам русские выигрывают на Украине", однако вопреки убеждениям европейцев, из Москвы не поступало никаких намеков, что российское руководство планирует вынести конфликт на Украине за ее пределы", подчеркивает Вайхерт."Основная часть российского контингента по-прежнему размещается в русскоязычных восточных областях Украины и в Крыму", – замечает автор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"

