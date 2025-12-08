https://crimea.ria.ru/20251208/otorvannye-ot-realiy-v-ssha-otsenili-podgotovku-germanii-k-voyne-s-rossiey-1151480660.html
Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией
Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией
Самый агрессивный и амбициозный со времен холодной войны военный план, разработанный НАТО и, в частности, Германией, поражает глупостью, оторванной от реалий... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T11:42
2025-12-08T11:42
2025-12-08T11:42
Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией
В США оценили план НАТО о подготовке Германии к войне с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Самый агрессивный и амбициозный со времен холодной войны военный план, разработанный НАТО и, в частности, Германией, поражает глупостью, оторванной от реалий. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
Автор статьи "Как Германия (по глупости) планирует воевать с Россией" бывший штатный сотрудник Конгресса США, аналитик в сфере геополитики, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт называет "слитый" в сеть план войны Германии с РФ потрясающим примером самообмана.
Речь о документе OPLAN DEU – самом агрессивном и амбициозном со времен холодной войны военном плане, разработанном НАТО, в частности, в Берлине без оглядки на саму Германию, ее возможности и мнение народа, подчеркивает Вайхерт.
"Поистине фантастический фолиант в 1200 страниц... Он совершенно оторван от политических, экономических и военных реалий современной Германии и Европы в целом", – пишет аналитик.
План предусматривает размещение в Германии "поразительной численности войск НАТО, насчитывающей почти миллион человек", а также объединение частных гражданских европейских оборонных компаний с государственными ведомствами. При этом "никто не осмеливается спросить, почему принуждение немецких предприятий к наживе на войне – хорошая идея, если они могли бы легко продолжить рост некогда впечатляющей экономики Германии за счет расширения торговли с Россией", замечает автор.
Анализируя положение дел в немецкой армии, Вайхерт сообщает, что в бронетанковых войсках Германии все не так, как Берлину хотелось бы представить. Так, например, боевые танки Leopard 2A хоть и считаются одними из самых совершенных и востребованных в НАТО, в распоряжении Германии их сегодня 8% от бронетанковых войск ФРГ в 1992 году.
"Аналогичным образом, количество немецких гаубиц сократилось с более чем трех тысяч в 1992 году до всего 120 в 2021 году. Учитывая роль артиллерии на украинских фронтах, это поистине тревожная статистика. И, конечно же, все решают истребители, а численность современных ВВС Германии "просела" на 50% по сравнению с ФРГ образца все того же 1992 года", – добавляет он.
Что касается личного состава вооруженных сил страны, то, по свежим оценкам самого бундесвера, это 182 тысяч действующих военнослужащих, отмечает Вайхерт.
"В течение следующего десятилетия планируется довести их число до 250 тысяч. Невозможно себе представить, чтобы все 182 тысяч влились в состав 800-тысячного контингента НАТО, который отправится воевать с русскими", – замечает эксперт.
И что особенно важно: "никто в берлинском правительстве ни разу не спросил немецкий народ, поддерживает ли он такой курс", подчеркивает Вайхерт.
"59% всех опрошенных немцев признались, что выступают против войны с Россией и не будут защищать Германию, даже если сама Германия подвергнется нападению со стороны русских. Вряд ли это может служить основанием для наращивания военной мощи", – делает вывод эксперт.
Резюмируя, Вайхерт называет заявления европейских лидеров о перевооружении "набором пустых обещаний, пополнивший бесконечный список ложных надежд и пустых жестов Европы ".
"Несколько лет назад я придумал термин "еврофория" для неуместного оптимизма большинства европейских элит в той безрадостной геополитической ситуации, где они оказались. Это самообольщение, как правило, приводит к чрезмерной реакции и провальной военной политике – настолько, что если ее, неровен час, довести до крайности, то спасать Европу придется американцам", - пишет аналитик.
При этом "спасать" Европу, собственно не от чего, считает он.
"По всем параметрам русские выигрывают на Украине", однако вопреки убеждениям европейцев, из Москвы не поступало никаких намеков, что российское руководство планирует вынести конфликт на Украине за ее пределы", подчеркивает Вайхерт.
"Основная часть российского контингента по-прежнему размещается в русскоязычных восточных областях Украины и в Крыму", – замечает автор.
