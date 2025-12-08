Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения
Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук". В администрации Северо-Курильского муниципального округа рассказали о последствиях."В 04.34 8 декабря в 99 км от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6.3. Данные будут уточняться", – сказано в сообщении службы.В Главном управлении МЧС России по региону рассказали также, что землетрясение произошло в 211 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15 км в акватории Тихого океана.По данным МЧС, в разных районах краевой столицы подземные толчки ощущались силой до 2 баллов. "Угроза цунами не объявлялась", – уточнили в ведомстве."В связи с прорывом отопления после землетрясения 8 декабря вход в основной корпус ГБУЗ "Северо-Курильская ЦРБ" осуществляется с задней стороны здания через левое (южное) крыльцо", – отмечается в сообщении.На фотографиях, опубликованных краевой администрацией, видны повреждения кабинетов медицинского учреждения вследствие землетрясения.На место происшествия выехал прокурор Сахалинской области."Прокурор... совершил объезд по территории поселка. Последствия устранения повреждений в районной больнице находится на контроле прокурора района", – сообщили в надзорном ведомстве.Сильное землетрясение на Курилах фиксировалось неделю назад, 2 декабря, также в конце ноября.
РИА Новости Крым
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения

Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Камчатки

© Прокуратура Сахалинской областиЗдание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено после землетрясения
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено после землетрясения
© Прокуратура Сахалинской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук". В администрации Северо-Курильского муниципального округа рассказали о последствиях.
"В 04.34 8 декабря в 99 км от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6.3. Данные будут уточняться", – сказано в сообщении службы.
В Главном управлении МЧС России по региону рассказали также, что землетрясение произошло в 211 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15 км в акватории Тихого океана.
По данным МЧС, в разных районах краевой столицы подземные толчки ощущались силой до 2 баллов. "Угроза цунами не объявлялась", – уточнили в ведомстве.
В администрации Северо-Курильского муниципального округа позже сообщили, что из-за подземных толчков в здании Центральной районной больницы прорвало отопительную трубу, из-за чего временно изменена организация приема пациентов.
"В связи с прорывом отопления после землетрясения 8 декабря вход в основной корпус ГБУЗ "Северо-Курильская ЦРБ" осуществляется с задней стороны здания через левое (южное) крыльцо", – отмечается в сообщении.
На фотографиях, опубликованных краевой администрацией, видны повреждения кабинетов медицинского учреждения вследствие землетрясения.
© Прокуратура Сахалинской областиЗдание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено после землетрясения
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено после землетрясения
© Прокуратура Сахалинской области
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено после землетрясения
На место происшествия выехал прокурор Сахалинской области.
"Прокурор... совершил объезд по территории поселка. Последствия устранения повреждений в районной больнице находится на контроле прокурора района", – сообщили в надзорном ведомстве.
Сильное землетрясение на Курилах фиксировалось неделю назад, 2 декабря, также в конце ноября.
