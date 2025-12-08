https://crimea.ria.ru/20251208/zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-kamchatki---est-povrezhdeniya-1151476735.html

Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения

Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения

Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба... РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T08:18

2025-12-08T08:18

2025-12-08T08:18

землетрясение

камчатка

новости

россия

сейсмология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151476535_0:221:1080:829_1920x0_80_0_0_527e0768aaf15e9033932095b7259447.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук". В администрации Северо-Курильского муниципального округа рассказали о последствиях."В 04.34 8 декабря в 99 км от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6.3. Данные будут уточняться", – сказано в сообщении службы.В Главном управлении МЧС России по региону рассказали также, что землетрясение произошло в 211 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15 км в акватории Тихого океана.По данным МЧС, в разных районах краевой столицы подземные толчки ощущались силой до 2 баллов. "Угроза цунами не объявлялась", – уточнили в ведомстве."В связи с прорывом отопления после землетрясения 8 декабря вход в основной корпус ГБУЗ "Северо-Курильская ЦРБ" осуществляется с задней стороны здания через левое (южное) крыльцо", – отмечается в сообщении.На фотографиях, опубликованных краевой администрацией, видны повреждения кабинетов медицинского учреждения вследствие землетрясения.На место происшествия выехал прокурор Сахалинской области."Прокурор... совершил объезд по территории поселка. Последствия устранения повреждений в районной больнице находится на контроле прокурора района", – сообщили в надзорном ведомстве.Сильное землетрясение на Курилах фиксировалось неделю назад, 2 декабря, также в конце ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1 В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море

камчатка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, камчатка, новости, россия, сейсмология