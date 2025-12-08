https://crimea.ria.ru/20251208/est-vse-shansy-chto-pomozhet-rossii-stat-mirovym-ekonomicheskim-liderom-1151410953.html

Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Придерживаясь вектора изучения и разработки технологий будущего, а именно искусственного интеллекта (ИИ) и нанобиотехнологий, Россия может стать одним из экономических лидеров на мировой арене. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Мир сейчас находится, условно, на пятом технологическом уровне – создании, а затем усовершенствовании направлений микроэлектроники, ПК, информатики, цифровых технологий. Перед ним был четвертый – этап промышленности, механизации, пояснил эксперт.Он пояснил, что шестой технологический этап – новый этап экономики, основанный на развитии нанобиотехнологий и технологий в сфере искусственного интеллекта. И все эти области в России сейчас активно развиваются. Однако абсолютно точно спрогнозировать главный драйвер нового уклада сложно. Возможно, это будет определенная коллаборация, или что-то совершенно новое, поделился мнением экономист.Вместе с тем, рост экономического развития на более чем 4 процента в ближайшее время возможен без новейших технологий при существующем развитии поддержки импортозамещения, льготного кредитования, снижения учетной ставки, добавил Вершицкий.Ранее министр экономического Максим Решетников заявил о существенном замедлении инфляции в РФ и положительной динамике роста экономики в ближайшие годы. Он отметил, что в последние два года ВВП России рос выше среднемировых темпов, более 4 процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегреваВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииПовышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз

