Рейтинг@Mail.ru
Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251208/est-vse-shansy-chto-pomozhet-rossii-stat-mirovym-ekonomicheskim-liderom-1151410953.html
Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером
Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером
Придерживаясь вектора изучения и разработки технологий будущего, а именно искусственного интеллекта (ИИ) и нанобиотехнологий, Россия может стать одним из... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T08:08
2025-12-08T08:08
мнения
андрей вершицкий
экономика
россия
искусственный интеллект
нанобиотехнологии
наука и технологии
цифровизация
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998403_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_897d89f3f5e3080d18c00fbf617db3fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Придерживаясь вектора изучения и разработки технологий будущего, а именно искусственного интеллекта (ИИ) и нанобиотехнологий, Россия может стать одним из экономических лидеров на мировой арене. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Мир сейчас находится, условно, на пятом технологическом уровне – создании, а затем усовершенствовании направлений микроэлектроники, ПК, информатики, цифровых технологий. Перед ним был четвертый – этап промышленности, механизации, пояснил эксперт.Он пояснил, что шестой технологический этап – новый этап экономики, основанный на развитии нанобиотехнологий и технологий в сфере искусственного интеллекта. И все эти области в России сейчас активно развиваются. Однако абсолютно точно спрогнозировать главный драйвер нового уклада сложно. Возможно, это будет определенная коллаборация, или что-то совершенно новое, поделился мнением экономист.Вместе с тем, рост экономического развития на более чем 4 процента в ближайшее время возможен без новейших технологий при существующем развитии поддержки импортозамещения, льготного кредитования, снижения учетной ставки, добавил Вершицкий.Ранее министр экономического Максим Решетников заявил о существенном замедлении инфляции в РФ и положительной динамике роста экономики в ближайшие годы. Он отметил, что в последние два года ВВП России рос выше среднемировых темпов, более 4 процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегреваВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииПовышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998403_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_cd2539a638a4fc6e4d8210b647edbdaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, андрей вершицкий, экономика, россия, искусственный интеллект, нанобиотехнологии, наука и технологии, цифровизация
Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером

Разработки искусственного интеллекта могут сделать Россию мировым лидером экономики

08:08 08.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Придерживаясь вектора изучения и разработки технологий будущего, а именно искусственного интеллекта (ИИ) и нанобиотехнологий, Россия может стать одним из экономических лидеров на мировой арене. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.
Мир сейчас находится, условно, на пятом технологическом уровне – создании, а затем усовершенствовании направлений микроэлектроники, ПК, информатики, цифровых технологий. Перед ним был четвертый – этап промышленности, механизации, пояснил эксперт.

"То есть мы должны перейти от пятого к шестому технологическому укладу. У нас есть все шансы – мы активно развиваем научные разработки. Конечно, нужны и средства, и предпринимательская инициатива… Если все сложится, тогда экономика войдет в направление мирового экономического роста и сможет стать там лидером", – отметил эксперт.

Он пояснил, что шестой технологический этап – новый этап экономики, основанный на развитии нанобиотехнологий и технологий в сфере искусственного интеллекта. И все эти области в России сейчас активно развиваются. Однако абсолютно точно спрогнозировать главный драйвер нового уклада сложно. Возможно, это будет определенная коллаборация, или что-то совершенно новое, поделился мнением экономист.

"Сейчас многие страны стремятся выйти на этот уровень. Так сказать, ухватить что новое. Если мы это сделаем – будет великолепно", – уверен собеседник.

Вместе с тем, рост экономического развития на более чем 4 процента в ближайшее время возможен без новейших технологий при существующем развитии поддержки импортозамещения, льготного кредитования, снижения учетной ставки, добавил Вершицкий.
Ранее министр экономического Максим Решетников заявил о существенном замедлении инфляции в РФ и положительной динамике роста экономики в ближайшие годы. Он отметил, что в последние два года ВВП России рос выше среднемировых темпов, более 4 процентов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева
Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАндрей ВершицкийЭкономикаРоссияИскусственный интеллектНанобиотехнологииНаука и технологииЦифровизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
09:53США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года
09:35Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
09:15Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе
09:08Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
09:01Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады
08:44Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области
08:18Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения
08:08Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером
07:4934 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ 3:23
07:3267 беспилотников ВСУ сбили над регионами России
07:10Названы самые востребованные в Крыму профессии
06:42Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
06:19Крымский мост: обстановка утром в понедельник
06:08Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями
00:01Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер
00:00Какой сегодня праздник: 8 декабря
23:32Над Черным морем отработала ПВО
22:21Ночью Крым накроют очень сильные дожди
21:52Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день
Лента новостейМолния