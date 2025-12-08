Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.Кравченко призвал горожан укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице – укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск, атаки всу, безопасность, андрей кравченко, новости
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

11:10 08.12.2025 (обновлено: 11:11 08.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
"На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал он в своем Telegram-канале.
Кравченко призвал горожан укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице – укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).
Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
