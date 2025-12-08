https://crimea.ria.ru/20251208/v-novorossiyske-obyavili-ugrozu-ataki-bpla-1151480010.html

В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

2025-12-08T11:10

2025-12-08T11:10

2025-12-08T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.Кравченко призвал горожан укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице – укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

