В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.Кравченко призвал горожан укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице – укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА
11:10 08.12.2025 (обновлено: 11:11 08.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
"На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал он в своем Telegram-канале.
Кравченко призвал горожан укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице – укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).
Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
