В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка
В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка
Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался...
2025-12-08T12:15
2025-12-08T12:15
2025-12-08T12:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 14-летний школьник.Сообщения об угрозе в учебном заведении поступили в полицию 25 ноября и 1 декабря. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из республиканского УФСБ России установили, что рассылал ложные сообщения в чат администрации школьник."Предварительно установлено, что несовершеннолетний администрировал чат одной из групп в мессенджере, где ему неизвестные предложили за денежное вознаграждение в 300 рублей отправить ложные сообщения о минировании школы. Подросток согласился на предложенные условия и дважды написал администрации одной школы о якобы имеющейся угрозе", - рассказали в полиции.В действиях несовершеннолетнего могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Отмечается, что подросток может быть причастен еще к нескольким фактам аналогичной противоправной деятельности, совершенных на территории города. У мальчика изъяли мобильный телефон, с которого он отправлял сообщения, а также банковскую карту, на которую производилась оплата. Устанавливаются другие эпизоды, а также лица, причастных к противоправной деятельности. 24 ноября в Севастополе эвакуировали учеников и персонал гимназии №24 из-за анонимного сообщения о минировании учебного заведения. Аналогичная ситуация произошла 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.
В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка
В Севастополе установили личность автора ложных сообщений о минировании школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 14-летний школьник.
Сообщения об угрозе в учебном заведении поступили в полицию 25 ноября и 1 декабря.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из республиканского УФСБ России установили, что рассылал ложные сообщения в чат администрации школьник.
"Предварительно установлено, что несовершеннолетний администрировал чат одной из групп в мессенджере, где ему неизвестные предложили за денежное вознаграждение в 300 рублей отправить ложные сообщения о минировании школы. Подросток согласился на предложенные условия и дважды написал администрации одной школы о якобы имеющейся угрозе", - рассказали в полиции.
В действиях несовершеннолетнего могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Отмечается, что подросток может быть причастен еще к нескольким фактам аналогичной противоправной деятельности, совершенных на территории города. У мальчика изъяли мобильный телефон, с которого он отправлял сообщения, а также банковскую карту, на которую производилась оплата.
Устанавливаются другие эпизоды, а также лица, причастных к противоправной деятельности.
24 ноября в Севастополе эвакуировали учеников и персонал
гимназии №24 из-за анонимного сообщения о минировании учебного заведения. Аналогичная ситуация
произошла 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.
