В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 14-летний школьник.Сообщения об угрозе в учебном заведении поступили в полицию 25 ноября и 1 декабря. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из республиканского УФСБ России установили, что рассылал ложные сообщения в чат администрации школьник.В действиях несовершеннолетнего могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Отмечается, что подросток может быть причастен еще к нескольким фактам аналогичной противоправной деятельности, совершенных на территории города. У мальчика изъяли мобильный телефон, с которого он отправлял сообщения, а также банковскую карту, на которую производилась оплата. Устанавливаются другие эпизоды, а также лица, причастных к противоправной деятельности. 24 ноября в Севастополе эвакуировали учеников и персонал гимназии №24 из-за анонимного сообщения о минировании учебного заведения. Аналогичная ситуация произошла 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

