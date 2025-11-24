https://crimea.ria.ru/20251124/v-sevastopole-evakuiruyut-gimnaziyu-24---chto-proiskhodit-1151127363.html
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
В Севастополе утром в понедельник эвакуировали учеников и персонал гимназии №24, причина – анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T10:37
2025-11-24T10:37
2025-11-24T10:37
крым
севастополь
новости севастополя
новости крыма
дети
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18e415c6cec56c63c8680959a3a2a891.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник эвакуировали учеников и персонал гимназии №24, причина – анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.Аналогичная ситуация произошла в пятницу, 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.10 ноября в Симферополе эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. По данным очевидцев, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f20e9e6f6e459719dd3491d6c0ed9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, дети, школа
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
В Севастополе вновь эвакуируют учеников гимназии №24 из-за сообщения о минировании