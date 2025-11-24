Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
В Севастополе утром в понедельник эвакуировали учеников и персонал гимназии №24, причина – анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник эвакуировали учеников и персонал гимназии №24, причина – анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.Аналогичная ситуация произошла в пятницу, 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.10 ноября в Симферополе эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. По данным очевидцев, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, дети, школа
В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит

В Севастополе вновь эвакуируют учеников гимназии №24 из-за сообщения о минировании

10:37 24.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник эвакуировали учеников и персонал гимназии №24, причина – анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.
Аналогичная ситуация произошла в пятницу, 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.
"Вновь поступил сигнал о минировании. Идет эвакуация. В учреждении работают по регламенту со службами безопасности. Идет проверка здания и территории учебного заведения", – сообщили в пресс-службе.
10 ноября в Симферополе эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. По данным очевидцев, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольНовости СевастополяНовости КрымадетиШкола
 
