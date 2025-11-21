https://crimea.ria.ru/20251121/v-sevastopole-evakuiruyut-gimnaziyu-1151079746.html
В Севастополе эвакуируют гимназию
В Севастополе эвакуируют гимназию
В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.10 ноября в Симферополе эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. По данным очевидцев, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. На месте работали правоохранители и экстренные службы.В соцсетях распространилась информация о том, что причиной эвакуации стала шутка школьников из одного из российских регионов, однако официальных данных на этот счет нет.
В Севастополе эвакуируют учеников гимназии №24 после письма о минировании
12:02 21.11.2025 (обновлено: 12:07 21.11.2025)