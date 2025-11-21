Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе эвакуируют гимназию - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Севастополе эвакуируют гимназию
В Севастополе эвакуируют гимназию - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Севастополе эвакуируют гимназию
В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.10 ноября в Симферополе эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. По данным очевидцев, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. На месте работали правоохранители и экстренные службы.В соцсетях распространилась информация о том, что причиной эвакуации стала шутка школьников из одного из российских регионов, однако официальных данных на этот счет нет.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
севастополь, эвакуация, минирование, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, крым
В Севастополе эвакуируют гимназию

В Севастополе эвакуируют учеников гимназии №24 после письма о минировании

12:02 21.11.2025 (обновлено: 12:07 21.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭвакуация школы после сообщения о минировании. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.
"На почту школы пришло письмо о минировании. Эвакуация. В учреждении работают по регламенту со службами безопасности", - уточнил собеседник агентства.
10 ноября в Симферополе эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. По данным очевидцев, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. На месте работали правоохранители и экстренные службы.
В соцсетях распространилась информация о том, что причиной эвакуации стала шутка школьников из одного из российских регионов, однако официальных данных на этот счет нет.
СевастопольЭвакуацияМинированиеБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяОбразование в Крыму и СевастополеКрым
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
