Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными

Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости введения платных услуг в электронных школьных дневниках. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 08.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости введения платных услуг в электронных школьных дневниках. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По его словам, со стороны родителей поступают жалобы на то, что они вынуждены покупать подписку, если вход в электронный дневник происходит не через браузер, а приложение, которое, по его словам, удобнее веб-версии.Электронный дневник — сервис, позволяющий участникам образовательного процесса получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых отметках и домашних заданиях в режиме онлайн. Он пришел на смену традиционному бумажному.

россия

