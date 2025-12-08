Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости введения платных услуг в электронных школьных дневниках. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 08.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/36/1113963668_0:116:3064:1840_1920x0_80_0_0_3ea169a6bce68ba631af3d877beefa31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости введения платных услуг в электронных школьных дневниках. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По его словам, со стороны родителей поступают жалобы на то, что они вынуждены покупать подписку, если вход в электронный дневник происходит не через браузер, а приложение, которое, по его словам, удобнее веб-версии.Электронный дневник — сервис, позволяющий участникам образовательного процесса получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых отметках и домашних заданиях в режиме онлайн. Он пришел на смену традиционному бумажному.
россия, новости, электронные документы, вячеслав володин, образование в россии, государственная дума рф, школа
Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными

Володин призвал сделать электронные школьные дневники полностью бесплатными

10:02 08.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости введения платных услуг в электронных школьных дневниках. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
По его словам, со стороны родителей поступают жалобы на то, что они вынуждены покупать подписку, если вход в электронный дневник происходит не через браузер, а приложение, которое, по его словам, удобнее веб-версии.
"Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными", - написал Володин.
Электронный дневник — сервис, позволяющий участникам образовательного процесса получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых отметках и домашних заданиях в режиме онлайн. Он пришел на смену традиционному бумажному.
