Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских
Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских
В Крыму заочно вынесен приговор жителю Симферополя за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ России. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T10:57
2025-12-08T10:57
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
симферополь
экстремизм
крым
новости крыма
приговор
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Крыму заочно вынесен приговор жителю Симферополя за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ России.Следствие установило, что подсудимый, работающий на кафедре одного из учебных заведений, был активным участником украинских чатов. Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи крымчанина содержат признаки призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета". Фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Железнодорожный районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в КрымуЧлена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии - УФСБ по Крыму
симферополь
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, симферополь, экстремизм, крым, новости крыма, приговор, закон и право
Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских

Крымчанину заочно вынесли приговор за призывы к убийству русских

10:57 08.12.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Крыму заочно вынесен приговор жителю Симферополя за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ России.
Следствие установило, что подсудимый, работающий на кафедре одного из учебных заведений, был активным участником украинских чатов.
"В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления", - рассказали силовики.
Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи крымчанина содержат признаки призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.
В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета". Фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
Железнодорожный районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСимферопольЭкстремизмКрымНовости КрымаПриговорЗакон и право
 
