Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Крыму заочно вынесен приговор жителю Симферополя за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ России.

Следствие установило, что подсудимый, работающий на кафедре одного из учебных заведений, был активным участником украинских чатов. Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи крымчанина содержат признаки призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета". Фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Железнодорожный районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

