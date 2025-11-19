Члена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии - УФСБ по Крыму

https://crimea.ria.ru/20251119/chlena-nezakonnogo-natsbata-prigovorili-k-9-godam-kolonii---ufsb-po-krymu-1151021314.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Участника незаконного нацбатальона заочно приговорили к 9 годам колонии строгого режима он объявлен в розыск. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюУстановлено, что в декабре 2015 года 33-летний мужчина добровольно вступил в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, в котором принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации. "При этом мужчина до настоящего времени не заявил о добровольном прекращении участия в НВФ", - отметили в ФСБ. Следственным отделом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Генический районный суд Херсонской области признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу. Мужчина объявлен в международный розыск, и в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* террористическая организация, запрещенная в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Участника незаконного нацбатальона заочно приговорили к 9 годам колонии строгого режима он объявлен в розыск. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Установлено, что в декабре 2015 года 33-летний мужчина добровольно вступил в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, в котором принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.
В частности, он нес караульную службу, досматривал транспортные средства на государственной границе между Украиной и Российской Федерацией, а также охранял объекты незаконного вооруженного формирования в местах их расположения вблизи населенного пункта Чонгар Генического района Херсонской области.
"При этом мужчина до настоящего времени не заявил о добровольном прекращении участия в НВФ", - отметили в ФСБ.
Следственным отделом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).
Генический районный суд Херсонской области признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу.
Мужчина объявлен в международный розыск, и в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* террористическая организация, запрещенная в России
