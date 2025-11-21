Рейтинг@Mail.ru
12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2025
12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2025
12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
Жительница Донецка Ростовской области передавала данные о российских военных в Крыму украинской разведке. Суд назначил ей 12 лет заключения за госизмену. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Донецка Ростовской области передавала данные о российских военных в Крыму украинской разведке. Суд назначил ей 12 лет заключения за госизмену. Об этом сообщили в УФСБ РФ Ростовской области.По информации оперативников, 36-летняя женщина передала представителям главного управления разведки минобороны Украины данные о дислокации российских военных на территории Республики Крым.Ростовский областной суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.
Новости
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Донецка Ростовской области передавала данные о российских военных в Крыму украинской разведке. Суд назначил ей 12 лет заключения за госизмену. Об этом сообщили в УФСБ РФ Ростовской области.
По информации оперативников, 36-летняя женщина передала представителям главного управления разведки минобороны Украины данные о дислокации российских военных на территории Республики Крым.
"Полученные от фигурантки сведения могли быть использованы противником для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", – цитирует сообщение силовиков РИА Новости.
Ростовский областной суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева
 
