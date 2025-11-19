https://crimea.ria.ru/20251119/krymchanka-poluchila-15-let-za-peredachu-dannykh-ob-armii-rf-kievu-1151026424.html
Крымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ Киеву
Крымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По информации силовиков, женщина написала администратору украинского Telegram-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера.Силовики подчеркнули, что указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины.Следственным отделом УФСБ в отношении гражданки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена в форме шпионажа")."Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской областиВ Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФРоссиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По информации силовиков, женщина написала администратору украинского Telegram-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера.
"Женщина передала украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей, располагающейся в Крыму", – сказано в сообщении.
Силовики подчеркнули, что указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины.
Следственным отделом УФСБ в отношении гражданки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена в форме шпионажа").
"Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО
и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение.
