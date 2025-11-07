Рейтинг@Mail.ru
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/rossiyanin-peredaval-ukrainskomu-blogeru-dannye-o-boytsakh-svo-1150718703.html
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Житель Тамбовской области передавал украинскому блогеру - агенту военной разведки Украины данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации. Как... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T10:02
2025-11-07T10:02
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
тамбовская область
госизмена
терроризм
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Житель Тамбовской области передавал украинскому блогеру - агенту военной разведки Украины данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.По данным силовиков, задержанный через Telegram инициативно вступил в переписку с украинским блогером, подконтрольным военной разведке Украины и передал ему информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в СВО. Также он переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Фигурант задержан, следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Карелии задержан проукраинский диверсантРоссиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по ТранссибуВ Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
тамбовская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_ab6fcba1b9390d7e1eda355954028c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тамбовская область, госизмена, терроризм, новости, украина
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО

Житель Тамбовской области передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО

10:02 07.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Житель Тамбовской области передавал украинскому блогеру - агенту военной разведки Украины данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1987 года рождения, оказавшего помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - цитирует сообщение РИА Новости.
По данным силовиков, задержанный через Telegram инициативно вступил в переписку с украинским блогером, подконтрольным военной разведке Украины и передал ему информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в СВО. Также он переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Фигурант задержан, следствие продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Карелии задержан проукраинский диверсант
Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Тамбовская областьГосизменаТерроризмНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
09:35Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы
08:53Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю
08:41Магнитная буря началась на Земле
08:29Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште
08:12Враг у ворот Москвы: как проходил легендарный парад в 1941 году
07:54Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп
07:39Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
07:21Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
07:14Пять беспилотников уничтожили над Крымом
07:11Крымский мост – обстановка сейчас
06:52Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
06:25Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
06:05Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
00:01Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября 1:05
23:16Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
22:21Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в четверг вечером
21:44Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
Лента новостейМолния