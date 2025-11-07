https://crimea.ria.ru/20251107/rossiyanin-peredaval-ukrainskomu-blogeru-dannye-o-boytsakh-svo-1150718703.html

Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО

Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО

Житель Тамбовской области передавал украинскому блогеру - агенту военной разведки Украины данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации. Как... РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Житель Тамбовской области передавал украинскому блогеру - агенту военной разведки Украины данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.По данным силовиков, задержанный через Telegram инициативно вступил в переписку с украинским блогером, подконтрольным военной разведке Украины и передал ему информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в СВО. Также он переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Фигурант задержан, следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Карелии задержан проукраинский диверсантРоссиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по ТранссибуВ Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300

