https://crimea.ria.ru/20251119/khotel-vzorvat-vysokopostavlennogo-chinovnika-v-dnr-zaderzhan-agent-kieva-1151019408.html

Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева

Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева

2025-11-19T08:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике по подозрению в госизмене и подготовке к теракту задержан агент Киева. Об этом со ссылкой на региональное ФСБ сообщает штаб обороны ДНР.Отмечается, что местный житель собирал сведения о местах дислокации российских военных и передавал их украинской разведке через мессенджер. По заданию кураторов он также изымал из ранее подготовленных схронов компоненты из которых собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для осуществления диверсионно-террористических актов на территории ДНР.В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела за подготовку и покушению на преступление, террористический акт и государственную измену.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: ВИДЕОСорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита ТихонаЖителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем

