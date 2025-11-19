Рейтинг@Mail.ru
Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/khotel-vzorvat-vysokopostavlennogo-chinovnika-v-dnr-zaderzhan-agent-kieva-1151019408.html
Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева
Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева
В Донецкой Народной Республике по подозрению в госизмене и подготовке к теракту задержан агент Киева. Об этом со ссылкой на региональное ФСБ сообщает штаб... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T08:57
2025-11-19T08:57
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
госизмена
антитеррор
терроризм
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151019296_0:134:723:541_1920x0_80_0_0_b634bbe6a2528f92fd7ae232dc5b2ca1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике по подозрению в госизмене и подготовке к теракту задержан агент Киева. Об этом со ссылкой на региональное ФСБ сообщает штаб обороны ДНР.Отмечается, что местный житель собирал сведения о местах дислокации российских военных и передавал их украинской разведке через мессенджер. По заданию кураторов он также изымал из ранее подготовленных схронов компоненты из которых собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для осуществления диверсионно-террористических актов на территории ДНР.В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела за подготовку и покушению на преступление, террористический акт и государственную измену.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: ВИДЕОСорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита ТихонаЖителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151019296_0:21:723:563_1920x0_80_0_0_b3c454dec1b383b8090af2920c9633a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, госизмена, антитеррор, терроризм, новости, безопасность
Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева

В ДНР задержан агент Киева при подготовке к убийству высокопоставленного чиновника

08:57 19.11.2025
 
© Штаб обороны ДНРВ ДНР задержан агент Киева при подготовке к убийству высокопоставленного чиновника
В ДНР задержан агент Киева при подготовке к убийству высокопоставленного чиновника
© Штаб обороны ДНР
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике по подозрению в госизмене и подготовке к теракту задержан агент Киева. Об этом со ссылкой на региональное ФСБ сообщает штаб обороны ДНР.
Отмечается, что местный житель собирал сведения о местах дислокации российских военных и передавал их украинской разведке через мессенджер. По заданию кураторов он также изымал из ранее подготовленных схронов компоненты из которых собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для осуществления диверсионно-террористических актов на территории ДНР.
"Кроме того, мужчина осуществлял слежку и планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа государственной власти", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела за подготовку и покушению на преступление, террористический акт и государственную измену.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: ВИДЕО
Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияГосизменаАнтитеррорТерроризмНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35В трех городах и двух районах Крыма в среду будут перебои с водой
09:27В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
09:11Удары по Украине сегодня: на западе страны гремят взрывы
08:57Хотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева
08:49Школьные каникулы 2025-2026 – инфографика
08:16С кем Россия воюет на Украине – мнение Мединского
07:56ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
07:49Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
07:30Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
07:1625 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
06:50Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
06:35США "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с Зеленским
06:10Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
21:43Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
21:31Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
21:08В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
20:55Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
20:39В Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния