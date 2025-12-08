https://crimea.ria.ru/20251208/boestolknoveniya-mezhdu-tailandom-i-kambodzhey---chto-izvestno-1151475567.html
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, есть погибший и раненые . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Khaosod. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T06:42
2025-12-08T06:42
2025-12-08T06:42
таиланд
в мире
новости
происшествия
камбоджа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151475758_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_deb436c21e9f13eb9a232725400a6c69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, есть погибший и раненые . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Khaosod.По данным СМИ, Пномпень атаковал тайскую военную базу Анупонг. Также сообщается, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Бангкок в ответ поднял истребители F-16 для нанесения ударов.Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен, в свою очередь, заявил, что Таиланд в приграничных районах использует "все виды оружия".Из граничащих с Камбоджей территорий Таиланда эвакуировал около 70% мирных жителей."Примерно 70% населения приграничных округов эвакуировано. 35 623 человека зарегистрировались во временных убежищах. Предполагается, что некоторые жители разместились у родственников, а остальные все еще находятся в процессе переселения", - сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда у себя в соцсетях.Из-за давних территориальных споров в период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск. Пограничный конфликт снова обострился в мае. Доходило до интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. Примирение достигли при посредничестве США, Китая и Малайзии. А в конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
таиланд
камбоджа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151475758_7:0:919:684_1920x0_80_0_0_44b642b6416db4958955f77fbc2e307a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, в мире, новости, происшествия, камбоджа
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
На границе между Таиландом и Камбоджей начались боестолкновения
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, есть погибший и раненые . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Khaosod.
"Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи, один военный погиб, четверо других ранены", — говорится в публикации.
По данным СМИ, Пномпень атаковал тайскую военную базу Анупонг. Также сообщается, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Бангкок в ответ поднял истребители F-16 для нанесения ударов.
Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен, в свою очередь, заявил, что Таиланд в приграничных районах использует "все виды оружия".
Из граничащих с Камбоджей территорий Таиланда эвакуировал около 70% мирных жителей.
"Примерно 70% населения приграничных округов эвакуировано. 35 623 человека зарегистрировались во временных убежищах. Предполагается, что некоторые жители разместились у родственников, а остальные все еще находятся в процессе переселения", - сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда у себя в соцсетях.
Из-за давних территориальных споров в период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск. Пограничный конфликт снова обострился в мае. Доходило до интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. Примирение достигли при посредничестве США, Китая и Малайзии. А в конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.