Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, есть погибший и раненые . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Khaosod.По данным СМИ, Пномпень атаковал тайскую военную базу Анупонг. Также сообщается, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Бангкок в ответ поднял истребители F-16 для нанесения ударов.Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен, в свою очередь, заявил, что Таиланд в приграничных районах использует "все виды оружия".Из граничащих с Камбоджей территорий Таиланда эвакуировал около 70% мирных жителей."Примерно 70% населения приграничных округов эвакуировано. 35 623 человека зарегистрировались во временных убежищах. Предполагается, что некоторые жители разместились у родственников, а остальные все еще находятся в процессе переселения", - сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда у себя в соцсетях.Из-за давних территориальных споров в период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск. Пограничный конфликт снова обострился в мае. Доходило до интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. Примирение достигли при посредничестве США, Китая и Малайзии. А в конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

