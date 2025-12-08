Рейтинг@Mail.ru
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, есть погибший и раненые . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Khaosod. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, есть погибший и раненые . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Khaosod.По данным СМИ, Пномпень атаковал тайскую военную базу Анупонг. Также сообщается, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Бангкок в ответ поднял истребители F-16 для нанесения ударов.Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен, в свою очередь, заявил, что Таиланд в приграничных районах использует "все виды оружия".Из граничащих с Камбоджей территорий Таиланда эвакуировал около 70% мирных жителей."Примерно 70% населения приграничных округов эвакуировано. 35 623 человека зарегистрировались во временных убежищах. Предполагается, что некоторые жители разместились у родственников, а остальные все еще находятся в процессе переселения", - сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда у себя в соцсетях.Из-за давних территориальных споров в период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск. Пограничный конфликт снова обострился в мае. Доходило до интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. Примирение достигли при посредничестве США, Китая и Малайзии. А в конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.
таиланд
камбоджа
Новости
Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно

На границе между Таиландом и Камбоджей начались боестолкновения

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, есть погибший и раненые . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Khaosod.
"Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи, один военный погиб, четверо других ранены", — говорится в публикации.
По данным СМИ, Пномпень атаковал тайскую военную базу Анупонг. Также сообщается, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Бангкок в ответ поднял истребители F-16 для нанесения ударов.
Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен, в свою очередь, заявил, что Таиланд в приграничных районах использует "все виды оружия".
Из граничащих с Камбоджей территорий Таиланда эвакуировал около 70% мирных жителей.
"Примерно 70% населения приграничных округов эвакуировано. 35 623 человека зарегистрировались во временных убежищах. Предполагается, что некоторые жители разместились у родственников, а остальные все еще находятся в процессе переселения", - сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда у себя в соцсетях.
Из-за давних территориальных споров в период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск. Пограничный конфликт снова обострился в мае. Доходило до интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. Примирение достигли при посредничестве США, Китая и Малайзии. А в конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Лента новостейМолния