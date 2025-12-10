https://crimea.ria.ru/20251210/bespilotniki-vsu-atakuyut-moskvu-1151538387.html

Беспилотники ВСУ атакуют Москву

Беспилотники ВСУ атакуют Москву - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Беспилотники ВСУ атакуют Москву

Украинские беспилотники атакуют Москву утром в среду. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение получаса над городом уничтожены три вражеских дрона. РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атакуют Москву утром в среду. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение получаса над городом уничтожены три вражеских дрона.Далее в течение получаса российские военные сбили еще два дрона ВСУ. По словам мэра столицы РФ, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбили на подлете к Москве ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известноОбломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани

