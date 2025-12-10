Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атакуют Москву - РИА Новости Крым, 10.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251210/bespilotniki-vsu-atakuyut-moskvu-1151538387.html
Беспилотники ВСУ атакуют Москву
Беспилотники ВСУ атакуют Москву - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Беспилотники ВСУ атакуют Москву
Украинские беспилотники атакуют Москву утром в среду. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение получаса над городом уничтожены три вражеских дрона. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атакуют Москву утром в среду. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение получаса над городом уничтожены три вражеских дрона.Далее в течение получаса российские военные сбили еще два дрона ВСУ. По словам мэра столицы РФ, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
Новости
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атакуют Москву утром в среду. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение получаса над городом уничтожены три вражеских дрона.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву", – сообщил Собянина по состоянию на 8 часов утра.
Далее в течение получаса российские военные сбили еще два дрона ВСУ. По словам мэра столицы РФ, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
