Три беспилотника сбили на подлете к Москве

Три беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Три беспилотника сбили на подлете к Москве

Три украинских беспилотника сбиты вечером во вторник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты вечером во вторник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Два дрона были уничтожены силами ПВО около 16:49. Еще один сбит в 17:12. Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник. Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

