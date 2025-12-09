Рейтинг@Mail.ru
Три беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251209/tri-bespilotnika-sbili-na-podlete-k-moskve-1151526601.html
Три беспилотника сбили на подлете к Москве
Три беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Три беспилотника сбили на подлете к Москве
Три украинских беспилотника сбиты вечером во вторник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты вечером во вторник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Два дрона были уничтожены силами ПВО около 16:49. Еще один сбит в 17:12. Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник. Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
пво, сергей собянин, москва, московская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво
Три беспилотника сбили на подлете к Москве

На подлете к Москве сбили три беспилотника

17:14 09.12.2025 (обновлено: 17:18 09.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты вечером во вторник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Два дрона были уничтожены силами ПВО около 16:49. Еще один сбит в 17:12.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил он в Telegram.
Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник.
Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОСергей СобянинМоскваМосковская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВО
 
