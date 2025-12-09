https://crimea.ria.ru/20251209/tri-bespilotnika-sbili-na-podlete-k-moskve-1151526601.html
Три беспилотника сбили на подлете к Москве
Три украинских беспилотника сбиты вечером во вторник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты вечером во вторник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Два дрона были уничтожены силами ПВО около 16:49. Еще один сбит в 17:12. Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник. Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Три беспилотника сбили на подлете к Москве
