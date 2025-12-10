https://crimea.ria.ru/20251210/skolko-stoyat-uslugi-deda-moroza-i-snegurochki-v-krymu-1151527108.html

Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

В Крыму спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки за месяц вырос в 2,6 раза. Об этом сообщили в "Авито Услуги".

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки за месяц вырос в 2,6 раза. Об этом сообщили в "Авито Услуги"."Спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки в ноябре 2025 года вырос в 2,6 раза по сравнению с октябрем. Предложение подобных услуг увеличилось в 1,5 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что на конечную стоимость выступлений влияют формат мероприятия, продолжительность программы, а также опыт артиста. Кроме того, удорожают подобную услугу интерактивы или участие в празднике сразу нескольких персонажей. Как сообщалось, в Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в КрымО чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"

