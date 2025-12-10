Рейтинг@Mail.ru
Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/skolko-stoyat-uslugi-deda-moroza-i-snegurochki-v-krymu-1151527108.html
Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
В Крыму спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки за месяц вырос в 2,6 раза. Об этом сообщили в "Авито Услуги". РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T06:49
2025-12-10T06:49
новый год в крыму
новый год 2026
дед мороз
цены в крыму
дети
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111581/25/1115812571_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_a196e32eea16b9ff3df5e974de66f997.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки за месяц вырос в 2,6 раза. Об этом сообщили в "Авито Услуги"."Спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки в ноябре 2025 года вырос в 2,6 раза по сравнению с октябрем. Предложение подобных услуг увеличилось в 1,5 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что на конечную стоимость выступлений влияют формат мероприятия, продолжительность программы, а также опыт артиста. Кроме того, удорожают подобную услугу интерактивы или участие в празднике сразу нескольких персонажей. Как сообщалось, в Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в КрымО чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
https://crimea.ria.ru/20251128/mashina-vremeni-i-chudesa-vokrug-v-krymu-otkrylos-novogodnee-ministerstvo-1151255451.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111581/25/1115812571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9481429e5fd85e8a1d05e153fd99cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год в крыму, новый год 2026, дед мороз, цены в крыму, дети, крым, новости крыма
Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

Сколько стоят выступления аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

06:49 10.12.2025
 
© РИА Новости . Олег Смыслов / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки за месяц вырос в 2,6 раза. Об этом сообщили в "Авито Услуги".
"Спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки в ноябре 2025 года вырос в 2,6 раза по сравнению с октябрем. Предложение подобных услуг увеличилось в 1,5 раза", - говорится в сообщении.
По данным экспертов, стоимость выступления сказочных героев на корпоративах, детских утренниках и других праздничных мероприятиях, по состоянию на ноябрь 2025 года, в среднем обходится в сумму от 2 800 рублей.
Отмечается, что на конечную стоимость выступлений влияют формат мероприятия, продолжительность программы, а также опыт артиста. Кроме того, удорожают подобную услугу интерактивы или участие в празднике сразу нескольких персонажей.
"Ближе к Новому году гонорары могут быть чуть выше из-за сезонного роста спроса и большой загруженности аниматоров", - отмечают аналитики.
Как сообщалось, в Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
В Крыму открылось Министерство новогодних дел - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
28 ноября, 18:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
 
Новый год в КрымуНовый год 2026Дед МорозЦены в КрымудетиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11В Крыму растут объемы промышленного производства
07:52В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
07:40Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
07:22ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
07:11Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
06:49Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
06:26Решающее сражение: как русские войска взяли Плевну в войне с Турцией
06:08Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма
00:01Мокрый снег ожидается в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
23:03Мы точно знаем: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО
22:57Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день
22:36У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
22:36В Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделю
22:24Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
Лента новостейМолния