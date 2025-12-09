Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник
Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник
121 украинский беспилотник перехватили и уничтожили в ночь на вторник над регионами России, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T07:39
2025-12-09T08:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. 121 украинский беспилотник перехватили и уничтожили в ночь на вторник над регионами России, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.22 беспилотника были ликвидированы над Крымом, 49 – над Белгородской областью, 10 – над Рязанской, девять – над Воронежской, восемь – над акваторией Каспийского моря, по пять дронов ВСУ сбили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре – над Нижегородской областью, три – над Липецкой, по два – над Курской областью и Краснодарским краем, по одному – над Брянской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник

121 беспилотник перехватили и уничтожили над Крымом и еще 12 регионами России за ночь

07:39 09.12.2025 (обновлено: 08:05 09.12.2025)
 
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. 121 украинский беспилотник перехватили и уничтожили в ночь на вторник над регионами России, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
22 беспилотника были ликвидированы над Крымом, 49 – над Белгородской областью, 10 – над Рязанской, девять – над Воронежской, восемь – над акваторией Каспийского моря, по пять дронов ВСУ сбили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре – над Нижегородской областью, три – над Липецкой, по два – над Курской областью и Краснодарским краем, по одному – над Брянской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
