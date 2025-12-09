https://crimea.ria.ru/20251209/nad-krymom-i-12-regionami-rossii-za-noch-likvidirovali-121-bespilotnik-1151505887.html

Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник

2025-12-09T07:39

2025-12-09T07:39

2025-12-09T08:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. 121 украинский беспилотник перехватили и уничтожили в ночь на вторник над регионами России, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.22 беспилотника были ликвидированы над Крымом, 49 – над Белгородской областью, 10 – над Рязанской, девять – над Воронежской, восемь – над акваторией Каспийского моря, по пять дронов ВСУ сбили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре – над Нижегородской областью, три – над Липецкой, по два – над Курской областью и Краснодарским краем, по одному – над Брянской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.

