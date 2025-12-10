https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-rastut-obemy-promyshlennogo-proizvodstva-1151515667.html

В Крыму растут объемы промышленного производства

В Крыму растут объемы промышленного производства - РИА Новости Крым, 10.12.2025

В Крыму растут объемы промышленного производства

В Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T08:11

2025-12-10T08:11

2025-12-10T08:11

анушаван агаджанян

промышленность в крыму

минпромторг рк

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151415385_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_5ef72a36b6a2607739f4bca3ad678081.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.Заданный темп связан, прежде всего, с расширением линейки производства местных предприятий, а также с увеличением объемов экспорта в дружественные страны, отметил министр.По информации Агаджаняна, доля "промышленного комплекса" в структуре валовой добавленной стоимости республики составляет 12,5%. На предприятиях трудится 63 тысячи человек.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году, сообщал ранее профильный министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен хлебом – властиЗа последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектовИз крымского песка будут производить бутылки – для этого построят завод

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, промышленность в крыму, минпромторг рк, новости крыма, крым