В Крыму растут объемы промышленного производства
В Крыму растут объемы промышленного производства
В Крыму растут объемы промышленного производства
В Крыму растут объемы промышленного производства
В Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года
2025-12-10T08:11
2025-12-10T08:11
анушаван агаджанян
промышленность в крыму
минпромторг рк
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151415385_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_5ef72a36b6a2607739f4bca3ad678081.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.Заданный темп связан, прежде всего, с расширением линейки производства местных предприятий, а также с увеличением объемов экспорта в дружественные страны, отметил министр.По информации Агаджаняна, доля "промышленного комплекса" в структуре валовой добавленной стоимости республики составляет 12,5%. На предприятиях трудится 63 тысячи человек.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году, сообщал ранее профильный министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен хлебом – властиЗа последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектовИз крымского песка будут производить бутылки – для этого построят завод
крым
В Крыму растут объемы промышленного производства

В Крыму объем отгруженной продукции вырос на 17% за год и составил 155 миллиарда рублей

08:11 10.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"За указанный период (10 месяцев – ред.) объем отгруженной продукции в регионе составил 155 миллиардов рублей, что примерно на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – сказал он, уточнив, что по итогам года ожидается порядка 170-180 миллиардов рублей.
Заданный темп связан, прежде всего, с расширением линейки производства местных предприятий, а также с увеличением объемов экспорта в дружественные страны, отметил министр.
По информации Агаджаняна, доля "промышленного комплекса" в структуре валовой добавленной стоимости республики составляет 12,5%. На предприятиях трудится 63 тысячи человек.

"Промышленность – это сердце экономики. И мы прекрасно должны понимать, что сегодня порядка 25% поступлений в бюджет Республики Крым – это НДС, НДФЛ отрасли промышленности", – добавил глава профильного ведомства РК.

В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году, сообщал ранее профильный министр.
