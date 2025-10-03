Рейтинг@Mail.ru
Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/eksport-krymskoy-produktsii-v-belorussiyu-vyros-na-20---aksenov-1149936635.html
Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов
Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов
Ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T11:25
2025-10-03T11:25
новости
крым
белоруссия
промышленность в крыму
промышленность россии
производство в крыму
производство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149935665_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dfbdc165534d3fae75aec601120c65df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Среди ключевых экспортируемых товаров глава республики назвал: электроинструменты, сварочное оборудование, железнодорожную продукцию и холодильное оборудование."Промышленный потенциал республики был представлен крымской делегацией во главе с министром промышленности и торговли Республики Крым Анушаваном Агаджаняном на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2025", - добавил Сергей Аксенов и выразил благодарность коллегам из других регионов, а также Министерству промышленности и торговли Российской Федерации за поддержку и сотрудничество. "Уверен, что совместная работа откроет новые горизонты и станет основой для перспективных экспортных проектов", - заключил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149935665_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6d230251a5536c55616d2c5acbbaa6b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, белоруссия, промышленность в крыму, промышленность россии, производство в крыму, производство, новости крыма
Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов

Крым активно развивает промышленную кооперацию с предприятиями Беларуси - Аксенов

11:25 03.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПромышленное производство
Промышленное производство
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"За январь – июнь 2025 года экспорт крымской продукции промышленного назначения в Республику Беларусь составил около 700 млн рублей, что примерно на 20% выше показателей предыдущего года", - говорится в сообщении.
Среди ключевых экспортируемых товаров глава республики назвал: электроинструменты, сварочное оборудование, железнодорожную продукцию и холодильное оборудование.
"Промышленный потенциал республики был представлен крымской делегацией во главе с министром промышленности и торговли Республики Крым Анушаваном Агаджаняном на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2025", - добавил Сергей Аксенов и выразил благодарность коллегам из других регионов, а также Министерству промышленности и торговли Российской Федерации за поддержку и сотрудничество.
"Уверен, что совместная работа откроет новые горизонты и станет основой для перспективных экспортных проектов", - заключил глава республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКрымБелоруссияПромышленность в КрымуПромышленность РоссииПроизводство в КрымуПроизводствоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
11:32В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
11:25Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов
11:17ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян
10:40Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы
10:32На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас
10:19Здание колледжа обрушилось во Владивостоке
09:58Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии
09:49В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
09:47Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
09:32В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
09:19Крымский мост - ситуация утром в пятницу
08:42В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
08:33Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
07:58О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
07:45В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес
07:1320 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
07:12Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
06:41Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре
06:09В России начинают подбирать "правильные" машины для такси
Лента новостейМолния