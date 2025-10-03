https://crimea.ria.ru/20251003/eksport-krymskoy-produktsii-v-belorussiyu-vyros-na-20---aksenov-1149936635.html

Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Среди ключевых экспортируемых товаров глава республики назвал: электроинструменты, сварочное оборудование, железнодорожную продукцию и холодильное оборудование."Промышленный потенциал республики был представлен крымской делегацией во главе с министром промышленности и торговли Республики Крым Анушаваном Агаджаняном на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2025", - добавил Сергей Аксенов и выразил благодарность коллегам из других регионов, а также Министерству промышленности и торговли Российской Федерации за поддержку и сотрудничество. "Уверен, что совместная работа откроет новые горизонты и станет основой для перспективных экспортных проектов", - заключил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

