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Крым полностью обеспечен хлебом – власти

Крым полностью обеспечен хлебом – власти - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Крым полностью обеспечен хлебом – власти

Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами, дефицита сельхозпродукции нет. Об этом сообщили в Государственном Совете РК. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T19:10

2025-05-29T19:10

2025-05-29T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами, дефицита сельхозпродукции нет. Об этом сообщили в Государственном Совете РК.На совместном заседании Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству и Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий власти обсудили развитие промышленного туризма и состояние пищевой промышленности на полуострове.В Крыму около 300 действующих предприятий, более 13 тысяч сотрудников. Рост производства в 1 квартале 2025 года составил: по колбасным изделиям +8,7%, по молоку +11,8%, по кисломолочным продуктам +2,6%, по хлебу и хлебобулочным изделиям +7%, по кондитерским изделиям +31,4, перечислили в Госсовете РК.Депутаты подняли вопрос об отсутствии субсидирования модернизации перерабатывающей промышленности и необходимости закупки современного оборудования для переработки фруктов и овощей.И рекомендовали Минсельхозу РК создать цифровую платформу для агрегации спроса и предложения местной продукции, расширить программу субсидирования закупки оборудования для модернизации предприятий (сыроделие, переработка свинины, производство круп), увеличить грантовую поддержку фермеров и продолжить работу по созданию сети холодильных терминалов и логистических центров.Председатель Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез отметила, что промышленный туризм повышает эффективность обслуживания туристов, расширяет туристическое предложение за счет круглогодичных маршрутов, увеличивает доходы предприятий за счет экскурсий, сувениров, а также создает новые рабочие места в сфере услуг.Также комитет рекомендовал Минпромторгу РК наградить промышленные предприятия, активно участвующие в проведении экскурсий, в рамках Дня промышленности РК, включить экскурсии на промышленные предприятия в образовательный план учебного года, а также проводить дни открытых дверей и организовывать онлайн-экскурсии на предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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