https://crimea.ria.ru/20250529/krym-polnostyu-obespechen-khlebom--vlasti-1146817844.html
Крым полностью обеспечен хлебом – власти
Крым полностью обеспечен хлебом – власти - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Крым полностью обеспечен хлебом – власти
Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами, дефицита сельхозпродукции нет. Об этом сообщили в Государственном Совете РК. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T19:10
2025-05-29T19:10
2025-05-29T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами, дефицита сельхозпродукции нет. Об этом сообщили в Государственном Совете РК.На совместном заседании Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству и Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий власти обсудили развитие промышленного туризма и состояние пищевой промышленности на полуострове.В Крыму около 300 действующих предприятий, более 13 тысяч сотрудников. Рост производства в 1 квартале 2025 года составил: по колбасным изделиям +8,7%, по молоку +11,8%, по кисломолочным продуктам +2,6%, по хлебу и хлебобулочным изделиям +7%, по кондитерским изделиям +31,4, перечислили в Госсовете РК.Депутаты подняли вопрос об отсутствии субсидирования модернизации перерабатывающей промышленности и необходимости закупки современного оборудования для переработки фруктов и овощей.И рекомендовали Минсельхозу РК создать цифровую платформу для агрегации спроса и предложения местной продукции, расширить программу субсидирования закупки оборудования для модернизации предприятий (сыроделие, переработка свинины, производство круп), увеличить грантовую поддержку фермеров и продолжить работу по созданию сети холодильных терминалов и логистических центров.Председатель Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез отметила, что промышленный туризм повышает эффективность обслуживания туристов, расширяет туристическое предложение за счет круглогодичных маршрутов, увеличивает доходы предприятий за счет экскурсий, сувениров, а также создает новые рабочие места в сфере услуг.Также комитет рекомендовал Минпромторгу РК наградить промышленные предприятия, активно участвующие в проведении экскурсий, в рамках Дня промышленности РК, включить экскурсии на промышленные предприятия в образовательный план учебного года, а также проводить дни открытых дверей и организовывать онлайн-экскурсии на предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, хлеб, крым, продовольственная безопасность крыма, мясо, фрукты, минсельхоз крыма, минпром крыма
Крым полностью обеспечен хлебом – власти
Крым полностью обеспечен хлебом – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами, дефицита сельхозпродукции нет. Об этом сообщили в Государственном Совете РК.
На совместном заседании Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству и Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий власти обсудили развитие промышленного туризма и состояние пищевой промышленности на полуострове.
"Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами. Обеспеченность мясом птицы составляет 89%, овощами – 79%, яйцами – 60%. Дефицита сельхозпродукции нет, сезонный спрос компенсируется поставками из других регионов России", – сказано в сообщении.
В Крыму около 300 действующих предприятий, более 13 тысяч сотрудников. Рост производства в 1 квартале 2025 года составил: по колбасным изделиям +8,7%, по молоку +11,8%, по кисломолочным продуктам +2,6%, по хлебу и хлебобулочным изделиям +7%, по кондитерским изделиям +31,4, перечислили в Госсовете РК.
Депутаты подняли вопрос об отсутствии субсидирования модернизации перерабатывающей промышленности и необходимости закупки современного оборудования для переработки фруктов и овощей.
И рекомендовали Минсельхозу РК создать цифровую платформу для агрегации спроса и предложения местной продукции, расширить программу субсидирования закупки оборудования для модернизации предприятий (сыроделие, переработка свинины, производство круп), увеличить грантовую поддержку фермеров и продолжить работу по созданию сети холодильных терминалов и логистических центров.
Председатель Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез отметила, что промышленный туризм повышает эффективность обслуживания туристов, расширяет туристическое предложение за счет круглогодичных маршрутов, увеличивает доходы предприятий за счет экскурсий, сувениров, а также создает новые рабочие места в сфере услуг.
"Важно показывать не только природные богатства полуострова. Мы намерены активно развивать промышленный туризм и привлекать детей и молодежь", – подчеркнула Оксана Доброрез.
Также комитет рекомендовал Минпромторгу РК наградить промышленные предприятия, активно участвующие в проведении экскурсий, в рамках Дня промышленности РК, включить экскурсии на промышленные предприятия в образовательный план учебного года, а также проводить дни открытых дверей и организовывать онлайн-экскурсии на предприятиях.
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