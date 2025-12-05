Рейтинг@Mail.ru
Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА
Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА
Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА, награждение состоялось на жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года по... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T22:19
2025-12-05T22:19
фифа
дональд трамп
сша
новости
награды
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2844a95bdb023429b536e6f65f9d1b1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА, награждение состоялось на жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу, сообщает РИА Новости.Золотую медаль и кубок со своим именем Дональду Трампу вручил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, объявив американского лидера первым обладателем премии мира ФИФА.Он также зачитал текст сертификата, в котором сообщалось, что "футбол объединяет мир, а премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям".В документе отмечалось, что федерация ФИФА присудила премию мира 2025 года Трампу "в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".Сам президент США назвал вручение ему первой премии ФИФА одной из поистине великих почестей в его жизни".Он также поблагодарил всю свою семью, особенно супругу, первую леди США Меланью Трамп за поддержку.Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевской премии мира, но в 2025 году ее получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.
сша
Новости
фифа, дональд трамп, сша, новости, награды, в мире
Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира ФИФА

22:19 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА, награждение состоялось на жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу, сообщает РИА Новости.
Золотую медаль и кубок со своим именем Дональду Трампу вручил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, объявив американского лидера первым обладателем премии мира ФИФА.
"Поприветствуйте первого лауреата премии мира ФИФА - 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа. Господин президент, это ваша награда, ваша премия мира. Здесь также красивая медаль, которую вы можете носить где угодно", – сказал Инфантино.
Он также зачитал текст сертификата, в котором сообщалось, что "футбол объединяет мир, а премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям".
В документе отмечалось, что федерация ФИФА присудила премию мира 2025 года Трампу "в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".
Сам президент США назвал вручение ему первой премии ФИФА одной из поистине великих почестей в его жизни".
Он также поблагодарил всю свою семью, особенно супругу, первую леди США Меланью Трамп за поддержку.
Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевской премии мира, но в 2025 году ее получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.
ФИФАДональд ТрампСШАНовостиНаградыВ мире
 
