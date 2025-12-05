https://crimea.ria.ru/20251205/ne-nobelevkoy-edinoy-tramp-poluchil-pervuyu-premiyu-mira-fifa-1151450183.html

Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА

Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА

Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА, награждение состоялось на жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года по... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T22:19

2025-12-05T22:19

2025-12-05T22:19

фифа

дональд трамп

сша

новости

награды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2844a95bdb023429b536e6f65f9d1b1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА, награждение состоялось на жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу, сообщает РИА Новости.Золотую медаль и кубок со своим именем Дональду Трампу вручил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, объявив американского лидера первым обладателем премии мира ФИФА.Он также зачитал текст сертификата, в котором сообщалось, что "футбол объединяет мир, а премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям".В документе отмечалось, что федерация ФИФА присудила премию мира 2025 года Трампу "в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".Сам президент США назвал вручение ему первой премии ФИФА одной из поистине великих почестей в его жизни".Он также поблагодарил всю свою семью, особенно супругу, первую леди США Меланью Трамп за поддержку.Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевской премии мира, но в 2025 году ее получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.Самые важные новости ищите в наших социальных сетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира "За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фифа, дональд трамп, сша, новости, награды, в мире