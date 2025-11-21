https://crimea.ria.ru/20251121/radio-sputnik-poluchilo-premiyu-radiomaniya-v-nominatsii-progress-goda-1151099893.html

Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года" как самая быстрорастущая по аудитории радиостанция в России. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года" как самая быстрорастущая по аудитории радиостанция в России. Об этом пишет РИА Новости.Награду получали генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова."Мы поставили на Пятницкой 25, где сейчас располагается радио Sputnik, прекрасный бюст Юрия Левитана, всем, кто будет в этом районе, рекомендую посмотреть. Это вдохновенное лицо. И он как раз одухотворяет радио Sputnik, я уверен, дает энергию всем нашим сотрудникам, потому что Левитан захватывал аудиторию, как вы сейчас сказали, своим голосом, своей интонацией, своей глубиной. И вот, кстати, был молодым человеком, объявляя войну - всего лишь в 27 лет. Теперь мы объявляем мир", – заявил Дмитрий Киселев на церемонии.Радио Sputnik заслуженно получает награду за самый быстрый рост аудитории, отметил Киселев. Некрасова, в свою очередь, поблагодарила жюри Российской академии радио и коллектив Sputnik."Радио Sputnik, действительно, очень динамично развивающаяся радиостанция. Мы активно работаем как над расширением зоны FM-покрытия, так и над цифровизацией нашего вещания. Особенно ценно для нас, что эта премия основана на объективных показателях роста аудитории нашего эфира. Я благодарю жюри Академии за признание результатов нашей работы и поздравляю всю команду радио Sputnik", – сказала Некрасова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобожденияПутин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня""Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии

