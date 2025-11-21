Рейтинг@Mail.ru
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года" - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/radio-sputnik-poluchilo-premiyu-radiomaniya-v-nominatsii-progress-goda-1151099893.html
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года" - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года" как самая быстрорастущая по аудитории радиостанция в России. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T22:39
2025-11-21T22:39
радио
радио sputnik
премия
сми
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151099776_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_efec8fc66ecc72b785aa185037de6e4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года" как самая быстрорастущая по аудитории радиостанция в России. Об этом пишет РИА Новости.Награду получали генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова."Мы поставили на Пятницкой 25, где сейчас располагается радио Sputnik, прекрасный бюст Юрия Левитана, всем, кто будет в этом районе, рекомендую посмотреть. Это вдохновенное лицо. И он как раз одухотворяет радио Sputnik, я уверен, дает энергию всем нашим сотрудникам, потому что Левитан захватывал аудиторию, как вы сейчас сказали, своим голосом, своей интонацией, своей глубиной. И вот, кстати, был молодым человеком, объявляя войну - всего лишь в 27 лет. Теперь мы объявляем мир", – заявил Дмитрий Киселев на церемонии.Радио Sputnik заслуженно получает награду за самый быстрый рост аудитории, отметил Киселев. Некрасова, в свою очередь, поблагодарила жюри Российской академии радио и коллектив Sputnik."Радио Sputnik, действительно, очень динамично развивающаяся радиостанция. Мы активно работаем как над расширением зоны FM-покрытия, так и над цифровизацией нашего вещания. Особенно ценно для нас, что эта премия основана на объективных показателях роста аудитории нашего эфира. Я благодарю жюри Академии за признание результатов нашей работы и поздравляю всю команду радио Sputnik", – сказала Некрасова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобожденияПутин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня""Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151099776_36:0:947:683_1920x0_80_0_0_38e4712d92273833b4e310f165bd9afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радио, радио sputnik, премия, сми, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"

Радио Sputnik стало самой быстрорастущей по аудитории радиостанцией в России

22:39 21.11.2025
 
© РИА Новости КрымРадио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"
Радио Sputnik получило премию Радиомания в номинации Прогресс года - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года" как самая быстрорастущая по аудитории радиостанция в России. Об этом пишет РИА Новости.
Награду получали генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова.
"Мы поставили на Пятницкой 25, где сейчас располагается радио Sputnik, прекрасный бюст Юрия Левитана, всем, кто будет в этом районе, рекомендую посмотреть. Это вдохновенное лицо. И он как раз одухотворяет радио Sputnik, я уверен, дает энергию всем нашим сотрудникам, потому что Левитан захватывал аудиторию, как вы сейчас сказали, своим голосом, своей интонацией, своей глубиной. И вот, кстати, был молодым человеком, объявляя войну - всего лишь в 27 лет. Теперь мы объявляем мир", – заявил Дмитрий Киселев на церемонии.
Радио Sputnik заслуженно получает награду за самый быстрый рост аудитории, отметил Киселев. Некрасова, в свою очередь, поблагодарила жюри Российской академии радио и коллектив Sputnik.
"Радио Sputnik, действительно, очень динамично развивающаяся радиостанция. Мы активно работаем как над расширением зоны FM-покрытия, так и над цифровизацией нашего вещания. Особенно ценно для нас, что эта премия основана на объективных показателях роста аудитории нашего эфира. Я благодарю жюри Академии за признание результатов нашей работы и поздравляю всю команду радио Sputnik", – сказала Некрасова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения
Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня"
"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии
 
РадиоРадио SputnikПремияСМИРоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Дмитрий Киселев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"
22:33Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день
21:46В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы
21:22В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку
21:01ПВО отработала над Крымом
20:47Путин сделал заявление о плане США по Украине
20:43Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
20:20Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян
19:52Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу
19:21В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
19:14Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
19:11Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен
19:07Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России
18:47Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы
18:29Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России
18:13На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
17:44Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
17:41Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
17:33На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
17:26Рейд в Севастополе закрыли
Лента новостейМолния