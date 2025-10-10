Рейтинг@Mail.ru
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/nobel-v-grobu-perevorachivaetsya-volodin-otsenil-reshenie-o-premii-mira--1150114017.html
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира - РИА Новости Крым, 10.10.2025
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T20:55
2025-10-10T20:55
вячеслав володин
государственная дума рф
дональд трамп
нобелевская премия
новости
мнения
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_4fc762077553f243f250acc51c9b97c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и констатировал, что награда превратилась в "политическую разменную монету".По словам спикера Госдумы, "кукловоды финансируют своих политических марионеток", используя авторитет некогда престижной награды. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому. Он также назвал тех, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, "позорниками и дармоедами" и рекомендовал направить имеющиеся в их распоряжении средства на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС или спасение природных ресурсов.10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251010/tramp-ne-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira-1150102781.html
https://crimea.ria.ru/20251010/tramp-poblagodaril-putina-za-slova-ob-usiliyakh-po-resheniyu-krizisov-1150111636.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_36:0:2073:1528_1920x0_80_0_0_ad61735010935720acfd7d42f22f0ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, государственная дума рф, дональд трамп, нобелевская премия, новости, мнения, сша
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира

Володин назвал позором решение Нобелевского комитета присудить Мачадо премию мира

20:55 10.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и констатировал, что награда превратилась в "политическую разменную монету".
"Премия позора. Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций… Нобель в гробу переворачивается от того, как они тратят его деньги", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, "кукловоды финансируют своих политических марионеток", используя авторитет некогда престижной награды. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому.

"Венесуэла долгие годы борется за свою свободу, независимость и мир в стране. А премию мира дали лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо, которая в угоду другим государствам, желающим порабощения Венесуэлы, пыталась посеять рознь, столкнуть людей друг с другом, расколоть общество. Что прямой путь к гражданской войне, крови и насилию! Абсурд!", - заявил политик.

Он также назвал тех, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, "позорниками и дармоедами" и рекомендовал направить имеющиеся в их распоряжении средства на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС или спасение природных ресурсов.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
13:05
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
18:34
Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФДональд ТрампНобелевская премияНовостиМненияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:25"Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму
21:22Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа
20:55"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира
20:48В Алуштинском аквариуме родились уникальные скаты из Амазонки: видео
20:30Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах
20:05Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру пятницы
19:57Спил двухсотлетнего каштана-памятника природы просят отдать в музей
19:19Осень возьмет реванш: прогноз на выходные в Крыму от ФОБОС
18:51В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий
18:42"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами
18:34Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
18:05Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад
17:45Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график
17:31Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
17:07Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
16:45Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
16:37В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
16:30Путин высказался о трудовых мигрантах в России
16:2622 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
Лента новостейМолния