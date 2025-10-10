https://crimea.ria.ru/20251010/nobel-v-grobu-perevorachivaetsya-volodin-otsenil-reshenie-o-premii-mira--1150114017.html
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира - РИА Новости Крым, 10.10.2025
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T20:55
2025-10-10T20:55
2025-10-10T20:55
вячеслав володин
государственная дума рф
дональд трамп
нобелевская премия
новости
мнения
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_4fc762077553f243f250acc51c9b97c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и констатировал, что награда превратилась в "политическую разменную монету".По словам спикера Госдумы, "кукловоды финансируют своих политических марионеток", используя авторитет некогда престижной награды. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому. Он также назвал тех, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, "позорниками и дармоедами" и рекомендовал направить имеющиеся в их распоряжении средства на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС или спасение природных ресурсов.10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251010/tramp-ne-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira-1150102781.html
https://crimea.ria.ru/20251010/tramp-poblagodaril-putina-za-slova-ob-usiliyakh-po-resheniyu-krizisov-1150111636.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_36:0:2073:1528_1920x0_80_0_0_ad61735010935720acfd7d42f22f0ebf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, государственная дума рф, дональд трамп, нобелевская премия, новости, мнения, сша
"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира
Володин назвал позором решение Нобелевского комитета присудить Мачадо премию мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и констатировал, что награда превратилась в "политическую разменную монету".
"Премия позора. Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций… Нобель в гробу переворачивается от того, как они тратят его деньги", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, "кукловоды финансируют своих политических марионеток", используя авторитет некогда престижной награды. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому.
"Венесуэла долгие годы борется за свою свободу, независимость и мир в стране. А премию мира дали лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо, которая в угоду другим государствам, желающим порабощения Венесуэлы, пыталась посеять рознь, столкнуть людей друг с другом, расколоть общество. Что прямой путь к гражданской войне, крови и насилию! Абсурд!", - заявил политик.
Он также назвал тех, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, "позорниками и дармоедами" и рекомендовал направить имеющиеся в их распоряжении средства на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС или спасение природных ресурсов.
10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.