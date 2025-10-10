https://crimea.ria.ru/20251010/nobel-v-grobu-perevorachivaetsya-volodin-otsenil-reshenie-o-premii-mira--1150114017.html

"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира

"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира - РИА Новости Крым, 10.10.2025

"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T20:55

2025-10-10T20:55

2025-10-10T20:55

вячеслав володин

государственная дума рф

дональд трамп

нобелевская премия

новости

мнения

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_4fc762077553f243f250acc51c9b97c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "позором" и "абсурдом" присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и констатировал, что награда превратилась в "политическую разменную монету".По словам спикера Госдумы, "кукловоды финансируют своих политических марионеток", используя авторитет некогда престижной награды. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому. Он также назвал тех, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, "позорниками и дармоедами" и рекомендовал направить имеющиеся в их распоряжении средства на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС или спасение природных ресурсов.10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251010/tramp-ne-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira-1150102781.html

https://crimea.ria.ru/20251010/tramp-poblagodaril-putina-za-slova-ob-usiliyakh-po-resheniyu-krizisov-1150111636.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, дональд трамп, нобелевская премия, новости, мнения, сша