Рейтинг@Mail.ru
"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/za-silu-iskusstva-kto-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-po-literature-1150076884.html
"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе
"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе - РИА Новости Крым, 09.10.2025
"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе
Литературная Нобелевская премия за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T14:42
2025-10-09T14:42
нобелевская премия
литература
в мире
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150076754_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2a61153a0bfd2985b83ea75bef997553.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Литературная Нобелевская премия за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства", сообщили в Нобелевском комитете в Стокгольме.Накануне стало известно, что Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150076754_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7e4b367d917c0b6da2be302290a0ba36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нобелевская премия, литература, в мире, новости, культура
"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе

Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

14:42 09.10.2025
 
© AP Photo Matt DunhamВенгерский писатель Ласло Краснахоркаи
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo Matt Dunham
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Литературная Нобелевская премия за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства", сообщили в Нобелевском комитете в Стокгольме.
"Ласло Краснахоркаи – великий писатель-эпик, представитель центральноевропейской традиции, которая простирается от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуется абсурдизмом и гротескными преувеличениями. Но у него есть и другие струны, и он также обращается к Востоку, используя более созерцательный, тонко выверенный тон", – отметили в комитете.
Накануне стало известно, что Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Нобелевская премияЛитератураВ миреНовостиКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы
15:10На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
15:03Умер певец Амирамов
14:42"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе
14:32"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМС
14:29Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины
14:22Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час
14:02Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
13:54ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
13:44В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа
13:35Спецпроект РИА Новости Крым о бойцах представили на форуме в Симферополе
13:24Очень сильные дожди и штормовой ветер задержатся в Крыму
13:19Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня
13:10У Крымского моста сейчас выросла очередь
13:01Зеленский пригрозил России блэкаутом
12:51В Крыму планируют построить новый экспоцентр
12:29Удары по Украине сегодня: что уничтожено
12:22Зеленский выдвинул Трампу очередное условие
12:10Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве
11:59Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
Лента новостейМолния