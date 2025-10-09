https://crimea.ria.ru/20251009/za-silu-iskusstva-kto-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-po-literature-1150076884.html
"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе
2025-10-09T14:42
2025-10-09T14:42
2025-10-09T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Литературная Нобелевская премия за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства", сообщили в Нобелевском комитете в Стокгольме.Накануне стало известно, что Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
