Трамп не получил Нобелевскую премию мира - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Трамп не получил Нобелевскую премию мира - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, награды удостоена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо. РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, награды удостоена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо.Как заявили в Нобелевском комитете в Стокгольме, премию она получила за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".Одним из основных претендентов на награду считался Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него. Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремился достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы получить премию. Сам он неоднократно утверждал, что заслуживает награду.Мария Корине Мачадо в 2024 году планировала участвовать в выборах президента, несмотря на то, что по решению суда ей было запрещено баллотироваться на государственные посты из-за "участия в коррупционном заговоре" Хуана Гуайдо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя временным главой государства. Однако на выборах победил Николас Мадуро. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Генпрокуратура обвинила Гонсалеса и Мачадо в призывах к полицейским и военным не подчиняться законам, в узурпации полномочий и в подстрекательстве к восстанию. Позднее Мадуро сообщил, что она скрывалась после выборов, а затем покинула страну и находится в Испании.В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, награды удостоена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо.
Как заявили в Нобелевском комитете в Стокгольме, премию она получила за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".
"Нобелевская премия мира за 2025 год присуждается отважной и преданной делу борьбы за мир женщине, которая поддерживает пламя демократии в условиях сгущающейся тьмы. Мария Корина Мачадо, лидер демократического движения в Венесуэле, является одним из самых ярких примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время", – говорится в сообщении.
Одним из основных претендентов на награду считался Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него. Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремился достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы получить премию. Сам он неоднократно утверждал, что заслуживает награду.
Мария Корине Мачадо в 2024 году планировала участвовать в выборах президента, несмотря на то, что по решению суда ей было запрещено баллотироваться на государственные посты из-за "участия в коррупционном заговоре" Хуана Гуайдо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя временным главой государства. Однако на выборах победил Николас Мадуро.
На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Генпрокуратура обвинила Гонсалеса и Мачадо в призывах к полицейским и военным не подчиняться законам, в узурпации полномочий и в подстрекательстве к восстанию. Позднее Мадуро сообщил, что она скрывалась после выборов, а затем покинула страну и находится в Испании.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри страны.
