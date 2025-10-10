https://crimea.ria.ru/20251010/tramp-ne-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira-1150102781.html

Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, награды удостоена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо. РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, награды удостоена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо.Как заявили в Нобелевском комитете в Стокгольме, премию она получила за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".Одним из основных претендентов на награду считался Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него. Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремился достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы получить премию. Сам он неоднократно утверждал, что заслуживает награду.Мария Корине Мачадо в 2024 году планировала участвовать в выборах президента, несмотря на то, что по решению суда ей было запрещено баллотироваться на государственные посты из-за "участия в коррупционном заговоре" Хуана Гуайдо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя временным главой государства. Однако на выборах победил Николас Мадуро. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Генпрокуратура обвинила Гонсалеса и Мачадо в призывах к полицейским и военным не подчиняться законам, в узурпации полномочий и в подстрекательстве к восстанию. Позднее Мадуро сообщил, что она скрывалась после выборов, а затем покинула страну и находится в Испании.В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химииНазваны имена лауреатов Нобелевской премии по физикеСтали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

